Red Bull продлил контракт с Пересом

Следующий сезон мексиканец проведет в австрийской конюшне

Фото: пресс-служба Red Bull

Red Bull объявил о продлении контракта с мексиканским гонщиком Серхио Пересом на сезон 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба «быков».

Глава Red Bull Кристиан Хорнер был впечатлен первой половиной сезона в исполнении Переса:

«Чеко – уважаемый член команды, его опыт и гоночное мастерство бесценны в нашей борьбе за Кубок конструкторов. Его интеграция в команду прошла без проблем, мы были впечатлены его выступлениями в первой половине сезона, которая продемонстрировала, на что он способен за рулем нашей машины. В следующем году мы вступаем в новую эру Формулы-1 с абсолютно измененными правилами и машинами, и опыт более 200 гонок и десяти лет выступлений позволит Серхио сыграть ключевую роль в помощи команде справиться с этим переходом и максимизировать RB18».

После половины сезона на счету Переса победа в одной гонке – Гран-при Азербайджана. В зачете пилотов мексиканец занимает пятое место.



