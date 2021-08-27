Босс Red Bull доволен вторым пилотом команды
Red Bull продлил контракт с Пересом
Следующий сезон мексиканец проведет в австрийской конюшне
Фото: пресс-служба Red Bull
Red Bull объявил о продлении контракта с мексиканским гонщиком Серхио Пересом на сезон 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба «быков».
Глава Red Bull Кристиан Хорнер был впечатлен первой половиной сезона в исполнении Переса:
«Чеко – уважаемый член команды, его опыт и гоночное мастерство бесценны в нашей борьбе за Кубок конструкторов. Его интеграция в команду прошла без проблем, мы были впечатлены его выступлениями в первой половине сезона, которая продемонстрировала, на что он способен за рулем нашей машины.
В следующем году мы вступаем в новую эру Формулы-1 с абсолютно измененными правилами и машинами, и опыт более 200 гонок и десяти лет выступлений позволит Серхио сыграть ключевую роль в помощи команде справиться с этим переходом и максимизировать RB18».
После половины сезона на счету Переса победа в одной гонке – Гран-при Азербайджана. В зачете пилотов мексиканец занимает пятое место.
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