Риккардо: «Фанаты хотят увидеть первый титул Ферстаппена»

Даниэль Риккардо / фото - Getty Images

Пилот McLaren Даниэль Риккардо высказался о борьбе между его экс-напарником по Red Bull Максом Ферстаппеном и гонщиком Mercedes Льюисом Хэмилтоном за чемпионский титул сезона-2021. Цитирует Риккардо портал RaceFans.

Наверное, люди хотят увидеть свежие лица, поэтому Макс – более популярный выбор. Для него титул станет первым, и это что-то новое и захватывающее. Но я считаю, что если не случится каких-то злоключений, то чемпионство любого из пилотов станет заслуженным».