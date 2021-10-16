Риккардо начнет Гран-при Турции с конца решетки
Риккардо: «Фанаты хотят увидеть первый титул Ферстаппена»
Пилот McLaren – о борьбе за титул сезона-2021
Даниэль Риккардо / фото - Getty Images
Пилот McLaren Даниэль Риккардо высказался о борьбе между его экс-напарником по Red Bull Максом Ферстаппеном и гонщиком Mercedes Льюисом Хэмилтоном за чемпионский титул сезона-2021. Цитирует Риккардо портал RaceFans.
«Я просто думаю: «Пусть победит сильнейший». Болельщики в этом сезоне наблюдают за потрясающей битвой, гонщики отдают все силы. С этой точки зрения все так, как есть, и, думаю, это честно. Так что у меня нет предпочтений.
Наверное, люди хотят увидеть свежие лица, поэтому Макс – более популярный выбор. Для него титул станет первым, и это что-то новое и захватывающее. Но я считаю, что если не случится каких-то злоключений, то чемпионство любого из пилотов станет заслуженным».
Напомним, опубликован календарь на следующий сезон Формулы-1.
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