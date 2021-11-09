Ферстаппен – о критике Mercedes Боттаса: «Это очень дешево»
Риккардо: «Ферстаппен неизбежно станет чемпионом мира»
Голландец ведет борьбу за титул с британцем Льюисом Хэмилтоном
Макс Ферстаппен / фото - skysports.com
Гонщик McLaren Даниэль Риккардо выразил уверенность, что пилот Red Bull Макс Ферстаппен неизбежно станет чемпионом мира. Ферстаппен ведет борьбу за титул с семикратным чемпионом мира британцем Льюисом Хэмилтоном из Mercedes.
Риккардо цитирует портал GrandPX:
«Ферстаппен неизбежно станет чемпионом мира, даже если ему не удастся этого сделать в нынешнем сезоне. Он атакует на каждом круге».
Макс Ферстаппен заявил, что на него никак не влияет тот факт, что в этом сезоне он сражается за свой первый чемпионский титул в Формуле-1.
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