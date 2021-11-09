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Риккардо: «Ферстаппен неизбежно станет чемпионом мира»

Голландец ведет борьбу за титул с британцем Льюисом Хэмилтоном
Автоспорт Формула-1
22:00
Риккардо: «Ферстаппен неизбежно станет чемпионом мира»
Макс Ферстаппен / фото - skysports.com

Гонщик McLaren Даниэль Риккардо выразил уверенность, что пилот Red Bull Макс Ферстаппен неизбежно станет чемпионом мира. Ферстаппен ведет борьбу за титул с семикратным чемпионом мира британцем Льюисом Хэмилтоном из Mercedes.

Риккардо цитирует портал GrandPX:

«Ферстаппен неизбежно станет чемпионом мира, даже если ему не удастся этого сделать в нынешнем сезоне. Он атакует на каждом круге».

Макс Ферстаппен заявил, что на него никак не влияет тот факт, что в этом сезоне он сражается за свой первый чемпионский титул в Формуле-1.

Рене Тер Велде
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Теги

Макс Ферстаппен Даниэль Риккардо McLaren Red Bull

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