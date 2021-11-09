Риккардо: «Ферстаппен неизбежно станет чемпионом мира»

Голландец ведет борьбу за титул с британцем Льюисом Хэмилтоном

Макс Ферстаппен / фото - skysports.com

Гонщик McLaren Даниэль Риккардо выразил уверенность, что пилот Red Bull Макс Ферстаппен неизбежно станет чемпионом мира. Ферстаппен ведет борьбу за титул с семикратным чемпионом мира британцем Льюисом Хэмилтоном из Mercedes.

Риккардо цитирует портал GrandPX:

«Ферстаппен неизбежно станет чемпионом мира, даже если ему не удастся этого сделать в нынешнем сезоне. Он атакует на каждом круге».

Макс Ферстаппен заявил, что на него никак не влияет тот факт, что в этом сезоне он сражается за свой первый чемпионский титул в Формуле-1.