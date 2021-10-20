Риккардо: «Хочу выиграть титул и верю, что способен на это – но приму любой результат»

Даниэль Риккардо / фото - formula1.com

Пилот McLaren Даниэль Риккардо рассказал, как изменился за последние годы, и что он не будет считать свою карьеру провальной, даже если так и не сможет достичь своей главной цели и стать чемпионом Формулы-1.

Австралийца цитирует autosport.com:

Теперь же – уж не знаю почему, может быть, я просто повзрослел, – меня такие мысли не посещают. Да, я по-прежнему выступаю в Формуле-1 и стремлюсь побеждать – я хочу выиграть титул и верю, что способен на это. Но я совершенно спокоен и легко приму любой результат, если при этом буду понимать, что оставил всего себя на трассе.

Скажем, я проведу в McLaren пять лет и за эти пять лет мы так и не сможем выиграть титул – я не хочу, оглядываясь назад на эти пять лет, считать их провальными. Я не хочу считать, что спустил пять лет своей жизни в унитаз. Ведь пять лет – это долгий срок.

Возможно, у меня действительно поменялся образ мышления. Не поймите неправильно, это не сделало меня мягче, как гонщика, не снизило мою мотивацию. Но я хочу получать удовольствие от выступлений в Формуле-1.

Да, моя цель – стать чемпионом Формулы-1. Думаю, что именно это желание в основном помогает мне вставать с кровати по утрам. Но я не хочу, чтобы мое счастье определялось результатом».