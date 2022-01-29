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Риккардо: «Хочу выступать за McLaren до самого конца карьеры»

Австралиец комфортно себя чувствует в составе британской команды
Автоспорт Формула-1
21:30
Риккардо: «Хочу выступать за McLaren до самого конца карьеры»
Даниэль Риккардо / фото - sportskeeda.com

Гонщик McLaren Даниэль Риккардо признался, что готов провести остаток своей карьеры в Формуле-1 в составе британской команды.

Риккардо цитирует портал Planet F1:

«Так всегда бывает. Не поймите неправильно, в Формуле-1 пилоты всегда стремятся быть не только быстрыми, но и оказаться за рулем максимально быстрой машины. Но я сейчас за этим не гонюсь.

За последние 3-4 года я пару раз менял команды, и в McLaren мне настолько нравится окружение, атмосфера, что я правда хочу помочь команде – сделать так, чтобы у нас получилось и проект вышел успешным. Я хочу быть здесь.

Мне также подходит обстановка. Мне нравится сам бренд, нравятся дорожные автомобили McLaren. И я могу сказать, что мне очень нравится быть частью этой компании, частью семьи McLaren.

Причина, по которой мне даже отдаленно не приходит в голову мысль о переходе в другую команду заключается в том, что выступая за McLaren и проводя, возможно, самый сложный сезон в карьере, я сумел выиграть гонку. И поэтому я думаю так: «Если я смог выиграть в такой год, то что же я смогу сделать в будущем?» Так что я хочу быть здесь – возможно, до самого конца карьеры».

Даниэль Риккардо стал членом кавалерского Ордена Австралии.

Рене Тер Велде
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McLaren Даниэль Риккардо

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