Риккардо начнет Гран-при Турции с конца решетки

McLaren после неудачной квалификации решил заменить австралийцу мотор

Болид Даниэля Риккардо / Фото: Twitter McLaren

McLaren решил заменить силовую установку на болиде Даниэля Риккардо, сообщает FIA.



Австралиец на Гран-при Турции получил четвертые двигатель внутреннего сгорания, турбину и модуль MGU-H. Он превысил лимит в три мотора на сезон и начнет гонку с конца решетки. Отметим, что Риккардо квалифицировался 16-м, так что потеряет не так и много позиций.

Пилот Mercedes Валттери Боттас рассказал о плане по сдерживанию в Стамбуле Макса Ферстаппена.