Риккардо: «Несправедливо говорить, что Ферстаппен не заслужил чемпионство»

Даниэль Риккардо / фото - formula1.com

Гонщик McLaren Даниэль Риккардо считает, что пилот Red Bull Макс Ферстаппен заслужено стал чемпионом Формулы-1 по итогам минувшего сезона.

Слова Риккардо приводит Racingnews365:

Так что видеть его успехи для меня совсем не удивительно. Конечно, не скрою, мне приятно осознавать, что у нас была довольно тесная борьба в те годы, которые мы провели вместе в одной команде. Завоевание титула было для него лишь вопросом времени, это точно.

В каком-то смысле то, что случилось в Абу-Даби, можно назвать позором. Но вообще и Макс, и Льюис заслужили титул. Они оба провели феноменальные гонки, но кто-то должен был проиграть. Несправедливо говорить, что Макс не заслужил это чемпионство».