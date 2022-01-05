Риккардо – о сражении Хэмилтона и Ферстаппена за чемпионство: «Мы увидели потрясающую битву»

Фото: McLaren

Пилот McLaren Даниэль Риккардо рад сражению за чемпионство, которое в сезоне-2021 выдали Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон:



Конечно, жаль, что я в них не участвовал. Однако, опять же, для Ф-1 это здорово, и Льюис давно, как бы сказать, не прыгал в этот омут. Да, Макса уже нельзя назвать юнцом, но он все равно из молодого поколения, а Льюис – один из самых возрастных пилотов. Классно, что представлены оба конца спектра. С точки зрения болельщика это потрясающе.