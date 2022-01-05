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Риккардо – о сражении Хэмилтона и Ферстаппена за чемпионство: «Мы увидели потрясающую битву»
Пилоту McLaren понравилась борьба гонщиков разных поколений
Фото: McLaren
Пилот McLaren Даниэль Риккардо рад сражению за чемпионство, которое в сезоне-2021 выдали Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон:
Конечно, мне завидно. Но я завидую уже восемь или девять лет. Тут нет ничего нового, хотя, разумеется, приятно думать о подобном. Я гонщик, но еще и фанат Ф-1. Если оставить зависть в стороне, мы увидели потрясающую битву. Даже не помню, когда два пилота настолько часто сражались колесо в колесо. Такое ощущение, что сражения происходили в 75 процентах Гран-при, это замечательно.
Конечно, жаль, что я в них не участвовал. Однако, опять же, для Ф-1 это здорово, и Льюис давно, как бы сказать, не прыгал в этот омут. Да, Макса уже нельзя назвать юнцом, но он все равно из молодого поколения, а Льюис – один из самых возрастных пилотов. Классно, что представлены оба конца спектра. С точки зрения болельщика это потрясающе.
Ферстаппен оторвался на вечеринке с лидером рейтинга P4P Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO).
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