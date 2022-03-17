Риккардо сможет выступить на Гран-при Бахрейна

Австралиец выздоровел после COVID-19

Даниэль Риккардо / фото - formula1.com

Пилот McLaren Даниэль Риккардо сможет выступить на Гран-при Бахрейна.

Австралиец был вынужден пропустить предсезонные тесты в Бахрейне на прошлой неделе из-за плохого самочувствия, а позже гонщик сдал положительный тест на COVID-19.

В команде опасались, что Риккардо может не успеть выздороветь к первой гонке сезона, но Даниэль снова сдал тесты на COVID-19, которые показали отрицательный результат.

Даниэль Риккардо прокомментировал положительный тест на COVID-19.