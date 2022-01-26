Риккардо: «Болельщики хотят возвращения Ferrari и McLaren в борьбу за победы»
Риккардо стал членом Ордена Австралии
Награда была основана для признания достижений австралийских граждан
Даниэль Риккардо / фото - McLaren
Пилот McLaren Даниэль Риккардо был удостоен стать членом кавалерского Ордена Австралии. Награда была основана королевой Елизаветой II в 1975 году для признания достижений австралийских граждан.
Риккардо цитирует портал autosport.com:
«Просто счастлив выступать под флагом Австралии. Очень ценю признание. Можно забрать мальчика из Австралии, но отнять у него Австралию невозможно. В любом случае, всем огромное спасибо!»
Даниэль Риккардо отметил прогресс Австралии в последние годы.
Комментарии 0