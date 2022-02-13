Риккардо: «Я не думал о том, что мог оказаться на месте Ферстаппена»

Даниэль Риккардо / фото - formula1.com

Гонщик McLaren Даниэль Риккардо признался, что не жалеет об уходе из Red Bull.

Риккардо цитирует ресурс racingnews365:

Да, разумеется, в 2021 году Red Bull удалось выиграть чемпионский титул. Но чтобы выступать за Red Bull в 2021 году мне бы пришлось остаться в команде и в 2019, а потом и в 2020 году. И я не думаю, что в этом случае стал бы лучшей версией себя. И если бы я остался в Red Bull, то мог бы даже не иметь возможности приблизиться к тому, чтобы выиграть титул. Так что о таких вещах всегда сложно судить.

Мне нужны были перемены, в то время я столкнулся с определенными трудностями. Но, честно говоря, я вообще не жалею о том, что через все это прошел. Все это часть спорта, такие испытание помогают тебе многое о себе узнать.

Тем не менее, когда в прошлом году Макс выиграл чемпионский титул, я не думал про себя о том, мог ли оказаться на его месте. Я ни о чем не сожалею. И я рад тому, что команда добилась успеха. Если уж не я стал чемпионом, то я все равно рад, что это сделали именно они».