Риккардо: «Я старый хрен, но еще задержусь в Формуле-1 на пару лет»

Гран-при Бельгии станет для австралийца двухсотой гонкой в «Королеве автоспорта»

Фото: Twitter McLaren

32-летний пилот McLaren Даниэль Риккардо высказался о своем будущем в «Королеве автоспорта».



Похоже, в Спа (Гран-при Бельгии – прим.) ты будешь отмечать свой 200-й Гран-при.

Да, я старый хрен!

Но ты на десять лет младше Райкконена и, думаю, можешь выступать еще долго…

Знаешь, зависит от очень многих факторов. Я всегда считал себя победителем, так что если постоянно будут оказываться вне очковой зоны и без подходящей команды за спиной, то, пожалуй, скажу: «Окей, мое время ушло, до свидания». Но в данный момент я считаю, что останусь еще на несколько лет. Воспоминания об этих 200 Гран-при – это счастье, потому что попадание в Формулу-1 – самая трудная задача для гонщика, и выступать здесь так долго точно не просто. Я горжусь тем, что прошел такой путь. Разумеется, хотелось бы завоевать титул, но я счастлив и доволен решениями, которые я принимал.

Можешь представить себя вне Формулы-1?

Не знаю, честно. В какой-то момент я скажу: «Окей, хватит, я устал и больше не хочу пилотировать на пределе». Наверное, с возрастом появляются другие интересы, однако я не думаю, что это случится в обозримом будущем. Может, через пять или семь лет – кто знает.

Напомним, что легендарный мотогонщик Валентино Росси в 42 года объявил о завершении карьеры в MotoGP.