Росберг: «Хэмилтон очень хорош в политике – в неочевидных инцидентах почему-то всегда виноват его оппонент»

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Чемпион мира-2016 Нико Росберг сравнил Льюиса Хэмилтона с Михаэлем Шумахером. Слова немца приводит F1i.com:

Хэмилтон очень хорош в политике – в неочевидных инцидентах почему-то всегда виноват его оппонент, а не сам Льюис. У меня нет настолько сильной эмоциональной привязанности, чтобы я начал заявлять о том, что рекорд Шумахера обязательно должен устоять, и так далее. Я вижу, что Хэмилтон и правда чертовски быстр, и я могу лишь гордиться тем, что в 2016 году сумел победить его, выступая на одинаковых с ним болидах».