Росберг рассказал о случае, когда его освистали четырехлетние девочки
Росберг: «Хэмилтон очень хорош в политике – в неочевидных инцидентах почему-то всегда виноват его оппонент»
Немец сравнил британца с Михаэлем Шумахером
14:18
Фото: Getty Image
Чемпион мира-2016 Нико Росберг сравнил Льюиса Хэмилтона с Михаэлем Шумахером. Слова немца приводит F1i.com:
«Хэмилтон просто невероятно талантлив от природы. С точки зрения именно таланта лучший гонщик в истории. Он умеет на это опираться, у него феноменальные инстинкты. Что их сильно отличает, так это усердие, старательность. Льюис ненавидит тесты, а Михаэль при наличии такой возможности был бы готов работать на тестах хоть каждый день. Шумахер, являясь семикратным чемпионом, понимал, что все равно может научиться чему-то новому. Да, это усердие, страсть к работе.
Хэмилтон очень хорош в политике – в неочевидных инцидентах почему-то всегда виноват его оппонент, а не сам Льюис. У меня нет настолько сильной эмоциональной привязанности, чтобы я начал заявлять о том, что рекорд Шумахера обязательно должен устоять, и так далее. Я вижу, что Хэмилтон и правда чертовски быстр, и я могу лишь гордиться тем, что в 2016 году сумел победить его, выступая на одинаковых с ним болидах».
Ранее Росберг рассказал об огромном финансовом предложении, которое, впрочем, не убедило его остаться в Формуле-1.
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