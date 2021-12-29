Росберг признался, что расстроился из-за потерянного Хэмилтоном титула

Немец питает очень теплые чувства к Mercedes

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Чемпион мира-2016 Нико Росберг признался, что очень расстроился из-за неудачи пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона в борьбе за титул в этом сезоне. Слова немца приводит SoyMotor.com:

«Я почувствовал боль, невероятную боль. Сейчас я никак не связан с Mercedes, но, конечно, команда была для меня семьей, и это невероятная боль. За три круга до финиша они были на 99 процентов уверены, что возьмут титул. И проиграть чемпионство в такой схватке, где ты ничего не можешь поделать, ведь твои шины на 50 кругов старше, очень больно. Жаль, что все так закончилось – немного странным решением со стороны FIA».

Напомним, Хэмилтон уверенно лидировал в гонке Гран-при Абу-Даби и шел к восьмому чемпионскому титулу, однако за несколько кругов до финиша авария Николаса Латифи спровоцировала появление машины безопасности. Этой возможностью воспользовался Макс Ферстаппен, который провел «бесплатный» пит-стоп и вернулся на трассу на свежих шинах «Софт».

Помещать пилоту Red Bull могли только круговые, однако по правилам Ф-1, они должны были вернуться с лидером в один круг. Как итог – Ферстаппен воспользовался преимуществом свежих шин и обошел Хэмилтона на последнем круге дистанции, став новым чемпионом «королевы автоспорта».

После финиша в Mercedes подали сразу две апелляции, в которых оспаривались решения гоночного директора Формулы-1 Майкла Маси, однако обе они были отклонены. В Mercedes планировали подать еще одну апелляцию, однако недавно официально отказались от подобной затеи.