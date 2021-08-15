Росберг рассказал о случае, когда его освистали четырехлетние девочки

Чемпион мира вспомнил разлад в отношениях с Льюисом Хэмилтоном

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Чемпион мира-2016 Нико Росберг вспомнил свой конфликт с Люисом Хэмилтоном во времена, когда они оба выступали за Mercedes. Слова немца приводит PlanetF1:

«Когда на карту поставлено очень многое, отношения могут испортиться. Многие начинают ссориться все больше и больше, и в конечном счете от былой близости не остается и следа. Как я сказал, на кону были большие деньги, большая слава. Фактически было два лагеря: одна часть фанатов поддерживала меня, а другая – Хэмилтона. И, конечно, все фанаты Льюиса были против меня. Однажды прямо передо мной стояли четырехлетние девочки со своими отцами – они освистывали меня и показывали большие пальцы вниз. Наверно, их папы сказали им, что я плохой, и потому будет не лишним меня свистать».

Ранее Росберг рассказал об огромном финансовом предложении, которое, впрочем, не убедило его остаться в Формуле-1.