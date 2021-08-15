Росберг рассказал об огромном финансовом предложении, которое, впрочем, не убедило его остаться в Формуле-1

В 2016 году немец стал чемпионом мира, а затем завершил карьеру

Немец Нико Росберг рассказал, что при принятии решения о завершении карьеры он получил предложение на сумму в $100 млн – однако отказался от него, поскольку твердо решил уйти. Слова чемпиона мира-2016 приводит PLANETF1:

«Я не хотел становиться человеком, который больше никому не нужен. Тогда на столе у меня лежало предложение на сумму в $ 100 миллионов, но я от него отказался. Я тосковал по другой жизни. Во время гонок во всем так мало разнообразия. То решение было лучшим не только для меня, но и для семьи – тогда я ни на секунду не думал о деньгах».

Росберг завершил карьеру в 2016 году сразу после завоевания чемпионского титула.