Российский пилот – худший гонщик Формулы-1 по версии The Race
Пилот Haas Никита Мазепин занял 20-е место в рейтинге гонщиков Ф-1 по итогам первой половины сезона по версии The Race.
Лучшим пилотом после 11-и этапов признан Макс Ферстаппен из Red Bull, второе и третье место заслужили британцы Ландо Норрис из McLaren и семикратный чемпион Льюис Хэмилтон из Mercedes.
Рейтинг пилотов «Ф-1» по итогам первой половины сезона:
1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 8,7
2. Ландо Норрис (McLaren) – 8,3
3. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 7,5
4. Джордж Расселл (Williams) – 7,2
5. Шарль Леклер (Ferrari) – 7,1
6. Пьер Гасли (Alpha Tauri) – 7,1
7. Фернандо Алонсо (Alpine) – 6,9
8. Карлос Сайнс (Ferrari) – 6,5
9. Эстебан Окон (Alpine) – 6,3
10. Себастьян Феттель (Aston Martin) – 5,7
11. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) – 5,6
12. Ланс Стролл (Aston Martin) – 5,5
13. Даниэль Риккардо (McLaren) – 5,5
14. Валттери Боттас (Mercedes) – 5,4
15. Серхио Перес (Red Bull) – 5,3
16. Кими Райкконен (Alfa Romeo) – 5,1
17. Мик Шумахер (Haas) – 4,7
18. Юки Цунода (Alpha Tauri) – 4,5
19. Николас Латифи (Williams) – 4,1
20. Никита Мазепин (Haas) – 3,0
Напомним, что Норрис и Ферстаппен признаны лучшими пилотами «Королевы автоспорта» первой половины сезона по версии сайта Формулы-1.
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