Российский пилот – худший гонщик Формулы-1 по версии The Race

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 8
Сейчас 3
Сегодня 9
Завтра 7
Футбол (5 событий из 5) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Янг Бойз - Ференцварош 3:2 Окончен
22:00 Бенфика - ПСВ 2:1 Окончен
22:00 Мальме - Лудогорец 2:0 Окончен
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
21:45 Селтик - АЗ Алкмаар 2:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ингулец - Динамо 1:1 Окончен
Теннис (3 события из 46) показать все
ATP 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
03:05 Душан Ладжович - Гаэль Монфис 0:2 Окончен
WTA 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
04:55 Кэти Макнейли - Даяна Ястремская 0:2 Окончен
05:25 Людмила Самсонова - Виктория Азаренко 0:2 Окончен
Футбол (2 события из 4) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Глазго Рейнджерс - Алашкерт 1:0 2-й тайм
22:00 Рапид Вена - Заря 3:0 2-й тайм
Теннис (1 событие из 5) показать все
ATP 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
22:25 Гида Пелла - Александер Зверев 0:1 2-й сет
Футбол (5 событий из 31) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Рандерс ФК - Галатасарай 1:1 Окончен
20:00 Славия Прага - Легия Варшава 2:2 Окончен
21:45 Фенербахче - ХИК Хельсинки 1:0 Окончен
22:00 Глазго Рейнджерс - Алашкерт 1:0 2-й тайм
22:00 Рапид Вена - Заря 3:0 2-й тайм
Теннис (4 события из 30) показать все
ATP 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
21:15 Андрей Рублёв - Гаэль Монфис 2:0 Окончен
22:25 Гида Пелла - Александер Зверев 0:1 2-й сет
WTA 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
19:05 Ангелика Кербер - Елена Остапенко 2:1 Окончен
20:55 Эшлей Барти - Виктория Азаренко 2:0 Окончен
Футбол (2 события из 4) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 РБ Лейпциг - Штутгарт -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ворскла - Металлист-1925 -:- Запланирован
Теннис (5 событий из 14) показать все
ATP 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
02:00 Лоренцо Сонего - Стефанос Циципас -:- Запланирован
WTA 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
00:00 Петра Квитова - Онс Ябеур -:- Запланирован
00:05 Каролина Плишкова - Джессика Пегула -:- Запланирован
02:00 Жил Белен Тейхманн - Наоми Осака -:- Запланирован
03:30 Каролина Мухова - Белинда Бенчич -:- Запланирован

Российский пилот – худший гонщик Формулы-1 по версии The Race

Авторитетное издание поставило Мазепина на 20-е место в рейтинге после половины сезона
Автоспорт Формула-1
22:07
Российский пилот – худший гонщик Формулы-1 по версии The Race
Никита Мазепин / Фото: gpfans.com

Пилот Haas Никита Мазепин занял 20-е место в рейтинге гонщиков Ф-1 по итогам первой половины сезона по версии The Race.

Лучшим пилотом после 11-и этапов признан Макс Ферстаппен из Red Bull, второе и третье место заслужили британцы Ландо Норрис из McLaren и семикратный чемпион Льюис Хэмилтон из Mercedes.

Рейтинг пилотов «Ф-1» по итогам первой половины сезона:

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 8,7

2. Ландо Норрис (McLaren) – 8,3

3. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 7,5

4. Джордж Расселл (Williams) – 7,2

5. Шарль Леклер (Ferrari) – 7,1

6. Пьер Гасли (Alpha Tauri) – 7,1

7. Фернандо Алонсо (Alpine) – 6,9

8. Карлос Сайнс (Ferrari) – 6,5

9. Эстебан Окон (Alpine) – 6,3

10. Себастьян Феттель (Aston Martin) – 5,7

11. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) – 5,6

12. Ланс Стролл (Aston Martin) – 5,5

13. Даниэль Риккардо (McLaren) – 5,5

14. Валттери Боттас (Mercedes) – 5,4

15. Серхио Перес (Red Bull) – 5,3

16. Кими Райкконен (Alfa Romeo) – 5,1

17. Мик Шумахер (Haas) – 4,7

18. Юки Цунода (Alpha Tauri) – 4,5

19. Николас Латифи (Williams) – 4,1

20. Никита Мазепин (Haas) – 3,0

Напомним, что Норрис и Ферстаппен признаны лучшими пилотами «Королевы автоспорта» первой половины сезона по версии сайта Формулы-1.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Никита Мазепин Макс Ферстаппен Льюис Хэмилтон

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Росберг рассказал о случае, когда его освистали четырехлетние девочки
Росберг рассказал о случае, когда его освистали четырехлетние девочки
Автоспорт Формула-1
15 августа 17:54
Ферстаппен: «У меня болид, способный сражаться за титул, и я наслаждаюсь борьбой за чемпионство»
Ферстаппен: «У меня болид, способный сражаться за титул, и я наслаждаюсь борьбой за чемпионство»
Автоспорт Формула-1
13 августа 13:56
Ферстаппен: «Я не позволяю людям легко меня обходить, но делаю это без агрессии»
Ферстаппен: «Я не позволяю людям легко меня обходить, но делаю это без агрессии»
Автоспорт Формула-1
13 августа 07:47
Хэмилтона едва не оставили вне десятки лучших пилотов сезона по версии Ф-1
Хэмилтона едва не оставили вне десятки лучших пилотов сезона по версии Ф-1
Автоспорт Формула-1
12 августа 17:20
Руководитель Ferrari рассказал, на кого бы поставил деньги в борьбе Хэмилтон – Ферстаппен
Руководитель Ferrari рассказал, на кого бы поставил деньги в борьбе Хэмилтон – Ферстаппен
Автоспорт Формула-1
10 августа 12:14
Марко: «Хэмилтон выбил Ферстаппена, а потом заявляет об опасном пилотировании Алонсо»
Марко: «Хэмилтон выбил Ферстаппена, а потом заявляет об опасном пилотировании Алонсо»
Автоспорт Формула-1
9 августа 17:54

Новости: Автоспорт

Российский пилот – худший гонщик Формулы-1 по версии The Race
Российский пилот – худший гонщик Формулы-1 по версии The Race
Формула-1
22:07
«Формула-1» отменила Гран-при Японии-2021
«Формула-1» отменила Гран-при Японии-2021
Формула-1
18 августа 12:30
Сайнс: «При переходе в Ferrari понимал, что буду соперничать с одним из самых быстрых пилотов мира»
Сайнс: «При переходе в Ferrari понимал, что буду соперничать с одним из самых быстрых пилотов мира»
Формула-1
17 августа 14:50
Организаторы Гран-при Бразилии попросили Ф-1 перенести гонку
Организаторы Гран-при Бразилии попросили Ф-1 перенести гонку
Формула-1
17 августа 14:33
У Red Bull появилась неожиданная кандидатура на место Переса
У Red Bull появилась неожиданная кандидатура на место Переса
Формула-1
17 августа 07:31
Алонсо: «Alpine удалось сократить отставание от Mercedes»
Алонсо: «Alpine удалось сократить отставание от Mercedes»
Формула-1
15 августа 21:35
Росберг рассказал о случае, когда его освистали четырехлетние девочки
Росберг рассказал о случае, когда его освистали четырехлетние девочки
Формула-1
15 августа 17:54
Росберг рассказал об огромном финансовом предложении, которое, впрочем, не убедило его остаться в Формуле-1
Росберг рассказал об огромном финансовом предложении, которое, впрочем, не убедило его остаться в Формуле-1
Формула-1
15 августа 13:33
Вольфф: «Сейчас давление на Mercedes не столь сильное, как было в 2018 и 2019 году»
Вольфф: «Сейчас давление на Mercedes не столь сильное, как было в 2018 и 2019 году»
Формула-1
14 августа 15:35
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
3
Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
10
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк определился со своим будущим
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 12:04
5
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 21:24
88
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 11:32
4
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
Каратэ
16 августа 18:28
48
Все новости