Руководитель Ferrari оценил выступление Леклера и Сайнса по десятибалльной шкале
Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто оценил выступление гонщиков команды Шарля Леклера и Карлоса Сайнса в завершившемся сезоне. Слова Бинотто приводит Autosport:
«Думаю, Карлос и Шарль отлично мотивировали друг друга. Мы довольны нашими пилотами, они полностью следовали приказам со стороны команды. Шарль смог добиться большого прогресса. Его талант и скорость не подвергаются сомнениям, как и его способность показывать просто невероятные круги в квалификациях.
Что касается Карлоса Сайнса, то его результаты говорят сами за себя. В 20 гонках он финишировал в очках. Мы приняли решение подписать с ним контракт именно из-за его умения стабильно набирать очки. Поэтому я рад прогрессу Шарля и доволен выступлениями Карлоса. Карлос оправдал наши ожидания. За этот сезон я бы поставил обоим пилотам по восемь баллов из десяти».
В Кубке конструкторов сезона-2021 Ferrari заняла третье место, набрав 323.5 очков. В зачете пилотов Сайнс занял пятую позицию, Леклер – седьмую.
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