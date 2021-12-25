Руководитель Ferrari оценил выступление Леклера и Сайнса по десятибалльной шкале

Фото: scuderiafans.com

Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто оценил выступление гонщиков команды Шарля Леклера и Карлоса Сайнса в завершившемся сезоне. Слова Бинотто приводит Autosport:

Что касается Карлоса Сайнса, то его результаты говорят сами за себя. В 20 гонках он финишировал в очках. Мы приняли решение подписать с ним контракт именно из-за его умения стабильно набирать очки. Поэтому я рад прогрессу Шарля и доволен выступлениями Карлоса. Карлос оправдал наши ожидания. За этот сезон я бы поставил обоим пилотам по восемь баллов из десяти».