Марко: «Хэмилтон выбил Ферстаппена, а потом заявляет об опасном пилотировании Алонсо»
Руководитель Ferrari рассказал, на кого бы поставил деньги в борьбе Хэмилтон – Ферстаппен
Маттиа Бинотто надеется, что интрига в чемпионате сохранится до последних этапов
Фото: The Checkered Flag
Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто отдает предпочтение пилоту Mercedes Льюису Хэмилтону в борьбе за титул против Макса Ферстаппена из Red Bull. Слова Бинотто приводит GPBLOG:
«Это интересная схватка между двумя великими гонщиками, и я надеюсь, что они будут бороться до конца. Если бы мне пришлось поставить деньги, я бы выбрал Хэмилтона, потому что я думаю, что Mercedes в итоге одержит победу. Однако Макс также заслуживает уважения, если он нарушит гегемонию Хэмилтона, то наш спорт станет только лучше».
Напомним, на летний перерыв лидером чемпионата ушел Хэмилтон, хотя еще два Гран-при назад он уступал Ферстаппену 32 очка.