Норрис – о шансах McLaren снова сделать дубль в этом сезоне: «Вероятно, их нет»
Руководитель McLaren: «Идеальный календарь Формулы-1 должен состоять из 20 гонок»
Андреас Зайдль просит боссов «Королевских гонок» сократить количество Гран-при
Андреас Зайдль / фото - Getty Images
Руководитель McLaren Андреас Зайдль выступил с предложением сократить количество Гран-при в календаре Формулы-1. Цитирует функционера портал Motorsport Week.
«С нашей точки зрения, идеальный календарь должен состоять из 20 гонок. Можно проводить 15 этапов на постоянной основе, а пять локаций менять год от года, чтобы открывать для себя новые рынки и страны. Разумеется, важно распределить эти 20 Гран-при с учетом нагрузки на наших людей и влияния на окружающую среду.
В конечном счете это работа руководителя Ф-1 Стефано Доменикали, и мы должны верить в то, что он найдет нужный баланс между коммерческими интересами и нагрузкой на своих людей, команды и журналистов. Главное, что ведется хороший диалог с Ф-1 и FIA».
Напомним, Хэмилтон после ошибки Норриса выиграл Гран-при Сочи.
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