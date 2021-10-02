Руководитель McLaren: «Идеальный календарь Формулы-1 должен состоять из 20 гонок»

Андреас Зайдль / фото - Getty Images

Руководитель McLaren Андреас Зайдль выступил с предложением сократить количество Гран-при в календаре Формулы-1. Цитирует функционера портал Motorsport Week.

В конечном счете это работа руководителя Ф-1 Стефано Доменикали, и мы должны верить в то, что он найдет нужный баланс между коммерческими интересами и нагрузкой на своих людей, команды и журналистов. Главное, что ведется хороший диалог с Ф-1 и FIA».