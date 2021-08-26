Руководитель Mercedes: «Боттас заслуживает место в команде»

Тото Вольфф / Фото: Twitter Mercedes

Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф уверен, что оба кандидата на место в кокпите «серебряных стрел» – Валттери Боттас и пилот Williams Джордж Расселл – достойны выступать в следующем сезоне в составе Mercedes:



С другой стороны, за три года в Williams Джордж продемонстрировал прекрасный потенциал на будущее. Он заслуживает шанс оказаться в конкурентоспособном болиде и в группе лидеров.

У каждого из гонщиков есть плюсы и минусы, но, думаю, пришло время решать. Я сказал им, что не собираюсь тянуть. Я просто хочу завершить перерыв, поехать в Спа и поговорить с ними лицом к лицу. Лично для меня важно понимать, какими будут последствия для каждого из них, какое бы решение мы ни приняли. Все должно встать на свои места.