Руководитель Mercedes: «Боттас заслуживает место в команде»
Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф уверен, что оба кандидата на место в кокпите «серебряных стрел» – Валттери Боттас и пилот Williams Джордж Расселл – достойны выступать в следующем сезоне в составе Mercedes:
Это непростое решение, потому что мы знаем о качествах Валттери, его характере, интеграции в команду, влиянии на развитие машины и скорости. Он заслуживает место в Mercedes.
С другой стороны, за три года в Williams Джордж продемонстрировал прекрасный потенциал на будущее. Он заслуживает шанс оказаться в конкурентоспособном болиде и в группе лидеров.
У каждого из гонщиков есть плюсы и минусы, но, думаю, пришло время решать. Я сказал им, что не собираюсь тянуть. Я просто хочу завершить перерыв, поехать в Спа и поговорить с ними лицом к лицу. Лично для меня важно понимать, какими будут последствия для каждого из них, какое бы решение мы ни приняли. Все должно встать на свои места.
Двукратный чемпион Ф-1 Мика Хаккинен считает, что его соотечественника попросту недооценивают.
Комментарии 0