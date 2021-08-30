Ферстаппен почти догнал Хэмилтона в личном зачете после курьезного Гран-при Бельгии
Руководитель Mercedes: «Есть причины расстраиваться, ведь мы потеряли очки»
Вольфф восхищен мужеством болельщиков
Тото Вольфф / Фото: Twitter Mercedes
Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф поделился мнением о результатах Гран-при Бельгии.
У всех нас есть причины расстраиваться, думаю. Гонщикам присудили половину очков, когда уже ожидалось, что погода не улучшится. Но что есть, то есть.
Наверное, нужно не падать духом, закрыть эту главу и двигаться дальше. В каком-то смысле мы должны поаплодировать болельщикам, которые провели три дня под дождем. Они ждали гонку. Но если говорить о команде, мы потеряли очки, так что просто должны идти дальше.
После 13-й гонки сезона отрыв семикратного чемпиона Ф-1 Льюиса Хэмилтона в личном зачете от Макса Ферстаппена из Red Bull сократился до трех очков.
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