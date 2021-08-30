Руководитель Mercedes: «Есть причины расстраиваться, ведь мы потеряли очки»

Тото Вольфф / Фото: Twitter Mercedes

Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф поделился мнением о результатах Гран-при Бельгии.



Наверное, нужно не падать духом, закрыть эту главу и двигаться дальше. В каком-то смысле мы должны поаплодировать болельщикам, которые провели три дня под дождем. Они ждали гонку. Но если говорить о команде, мы потеряли очки, так что просто должны идти дальше.