Боттас выиграл спринт-квалификацию, Хэмилтон откатился на пятое место
Руководитель Mercedes: «Не уверен, что стоит сохранять спринтерские гонки»
Тото Вольфф считает, что в новом формате команды слишком мало рискуют
Фото: autosport.com.ru
Руководитель Mercedes Тото Вольфф поделился мнением о спринтерских гонках. Его слова приводит GPFANS:
«Думаю, спринтерские гонки стоят того, чтобы их опробовать, но я не уверен, что их следует сохранять. Мне кажется, что этот формат в его нынешнем виде не приносит большой пользы, потому что никто не идет на серьезный риск. На кону слишком мало очков. У всех есть одни и те же трудности при обгоне, потому что скорости очень похожи, да и никто не рискует на первом и втором поворотах.
Но хорошо, давайте попробуем его еще раз в Бразилии и посмотрим, изменится ли что-нибудь. Это был стоящий эксперимент, но мое мнение — это ни рыба ни мясо».
Спринтерские гонки – нововведение текущего сезона. За первое место в такой гонке пилот получает три очка. Также по ее итогам формируется стартовая решетка полноценной воскресной гонки.
Напомним, лидер Mercedes Льюис Хэмилтон в спринтерской гонке потерял три позиции на стартовой решетке Гран-при Италии.
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