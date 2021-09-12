Руководитель Mercedes: «Не уверен, что стоит сохранять спринтерские гонки»

Тото Вольфф считает, что в новом формате команды слишком мало рискуют

Фото: autosport.com.ru

Руководитель Mercedes Тото Вольфф поделился мнением о спринтерских гонках. Его слова приводит GPFANS:

«Думаю, спринтерские гонки стоят того, чтобы их опробовать, но я не уверен, что их следует сохранять. Мне кажется, что этот формат в его нынешнем виде не приносит большой пользы, потому что никто не идет на серьезный риск. На кону слишком мало очков. У всех есть одни и те же трудности при обгоне, потому что скорости очень похожи, да и никто не рискует на первом и втором поворотах. Но хорошо, давайте попробуем его еще раз в Бразилии и посмотрим, изменится ли что-нибудь. Это был стоящий эксперимент, но мое мнение — это ни рыба ни мясо».

Спринтерские гонки – нововведение текущего сезона. За первое место в такой гонке пилот получает три очка. Также по ее итогам формируется стартовая решетка полноценной воскресной гонки.

Напомним, лидер Mercedes Льюис Хэмилтон в спринтерской гонке потерял три позиции на стартовой решетке Гран-при Италии.