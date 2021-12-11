Руководитель Mercedes: «Никто не сможет превзойти Шумахера по величию»

Тото Вольфф заявил, что Хэмилтон – величайший гонщик, но только своего поколения

Фото: HubLoid

Руководитель Mercedes Тото Вольфф считает, что Льюис Хэмилтон не сможет превзойти величие Михаэля Шумахера, даже если выиграет восьмой титул чемпиона мира. Слова функционера приводит Bild.

Мистер Вольфф, если Льюис Хэмилтон завра станет чемпионом мира, то обойдет Михаэля Шумахера и будет единоличным обладателем рекорда. Станет ли он величайшим гонщиком в истории?

Никто не сможет превзойти Шуми по величию – даже если Льюис статистически окажется впереди. Михаэль определил поколение как никто другой, это культовый пилот. Нельзя сравнивать разные эпохи. Льюис является величайшим гонщиком своего поколения.

Почему Макс Ферстаппен не станет завтра чемпионом мира?

Я этого не знаю. И Макс, и Льюис заслуживают титул.

В спорте все так просто?

Да. Оба гонщика сталкивались с проблемами по ходу сезона. У Макса случались аварии не по своей вине – например, в Венгрии, у нас возникали сложности с моторами. Но теперь у команды отличная скорость.

Многие беспокоятся, что случится авария, которая сделает чемпионом Ферстаппена. Насколько вы опасаетесь такого сценария?

Подобное предсказать нельзя. Но организаторы четко заявили, что умышленное столкновение недопустимо, и это здорово.

Перед заключительным Гран-при сезона в общем зачете Макс Ферстаппен и Хэмилтон имеют одинаковое количество очков, но нидерландец находится выше благодаря большему количеству побед в сезоне. Таким образом, если по ходу гонки оба пилота сойдут или финишируют за пределами топ-10, то чемпионом мира впервые в карьере станет Ферстаппен.