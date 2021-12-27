Руководитель Mercedes объяснил, почему Хэмилтон хранит молчание после Гран-при Абу-Даби

Фото: The Independent

Руководитель Mercedes Тото Вольфф рассказал, почему Льюис Хэмилтон полностью пропал из информационного пространства после Гран-при Абу-Даби. Слова Вольффа приводит RacingNews365:

Он молчит, потому что ему просто не хватает слов.

Льюис был в офисе со мной и всеми остальными участниками процесса, и мы постоянно общались в те дни, когда речь шла об апелляции. Во второй половине третьего дня после гонки мы снова общались по видеосвязи, чтобы решить, что делать.

Я сказал ему перед награждением, что он должен провести эти несколько часов, отдавая дань уважения работе всей своей жизни и своим выступлениям, и что он должен постараться взять эти позитивные моменты с собой. Думаю, что он так и поступил».