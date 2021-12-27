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Руководитель Mercedes объяснил, почему Хэмилтон хранит молчание после Гран-при Абу-Даби

Британец не сумел выиграть рекордный титул чемпиона мира
Автоспорт Формула-1
11:42
Руководитель Mercedes объяснил, почему Хэмилтон хранит молчание после Гран-при Абу-Даби
Фото: The Independent

Руководитель Mercedes Тото Вольфф рассказал, почему Льюис Хэмилтон полностью пропал из информационного пространства после Гран-при Абу-Даби. Слова Вольффа приводит RacingNews365:

«Мы все колеблемся в эмоциях, Льюис – больше всех. Он выигрывал чемпионат мира до последнего круга, а потом у него отняли все. Конечно, ты будешь подавлен, потому что не можешь понять, что только что произошло.

Он молчит, потому что ему просто не хватает слов.

Льюис был в офисе со мной и всеми остальными участниками процесса, и мы постоянно общались в те дни, когда речь шла об апелляции. Во второй половине третьего дня после гонки мы снова общались по видеосвязи, чтобы решить, что делать.

Я сказал ему перед награждением, что он должен провести эти несколько часов, отдавая дань уважения работе всей своей жизни и своим выступлениям, и что он должен постараться взять эти позитивные моменты с собой. Думаю, что он так и поступил».


Напомним, Хэмилтон уверенно лидировал в гонке Гран-при Абу-Даби и шел к восьмому чемпионскому титулу, однако за несколько кругов до финиша авария Николаса Латифи спровоцировала появление машины безопасности. Этой возможностью воспользовался Макс Ферстаппен, который провел «бесплатный» пит-стоп и вернулся на трассу на свежих шинах «Софт».

Помещать пилоту Red Bull могли только круговые, однако по правилам Ф-1, они должны были вернуться с лидером в один круг. Как итог – Ферстаппен воспользовался преимуществом свежих шин и обошел Хэмилтона на последнем круге дистанции, став новым чемпионом «королевы автоспорта».

После финиша в Mercedes подали сразу две апелляции, в которых оспаривались решения гоночного директора Формулы-1 Майкла Маси, однако обе они были отклонены. В Mercedes планировали подать еще одну апелляцию, однако недавно официально отказались от подобной затеи.


Сергей Остапенко
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Льюис Хэмилтон Тото Вольфф

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