Руководитель Mercedes: «У нас никогда не было распределение на первого и второго номера»

Тото Вольфф заявил, что гонщикам «серебряных стрел» предоставляются равные возможности и машины

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Руководитель Mercedes Тото Вольфф заявил, что в команде никогда не было распределения на первого и второго номера. Слова австрийского функционера приводит Planet F1:

«У нас никогда не было разделения на первый и второй номера. Гонщикам предоставляли равные возможности и одинаковые машины. В этом году у нас интересная ситуация: есть Джордж, восходящая звезда, и есть, несомненно, лучший пилот Формулы-1 в истории. Это новая динамика. Мы постараемся, чтобы она позитивно повлияла на развитие машины и общую конкурентоспособность команды».

Напомним, с 2014 года пилоты Mercedes выиграли семь чемпионских титулов, шесть из которых на счету Льюиса Хэмилтона, один – Нико Росберга.

Бывший напарник Хэмилтона Валттери Боттас не верит, что Джордж Расселл сумеет составить конкуренцию Льюису.