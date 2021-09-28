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Руководитель Red Bull: «Чем больше раздражается Вольфф, тем веселее становится»

Кристиан Хорнер – о конкуренции с Mercedes
Автоспорт Формула-1
28 сентября 16:08
Руководитель Red Bull: «Чем больше раздражается Вольфф, тем веселее становится»
Фото: Getty Images

Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер высказался о конкуренции с главой Mercedes Тото Вольффом. Его слова приводит Autosport.com.ru:

«Это первый раз, когда Mercedes и Тото Вольфу бросили настоящий вызов. Тото пришел в команду, наладил работу: подобрал пилотов и двигатели. Он проделал огромную работу, чтобы Mercedes побеждали, но на самом деле у него не было конкуренции.

Это первый раз, когда идет настоящая борьба между командами, но мы с ним действуем по-разному. Я нахожусь на передовой: у пит-уолла, со стратегами и инженерами, в то время как Тото сидит в гараже рядом с пиарщиком. У нас разные функции, разные роли, но конкуренция есть. Мы наслаждаемся битвой. И чем больше раздражается Тото, тем веселее становится».

В зачете пилотов лидирует гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон, который на 2 очка опережает Макса Ферстаппена из Red Bull. В Кубке конструкторов «серебряные стрелы» выигрывают у «быков» 33 балла.

Сергей Остапенко
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