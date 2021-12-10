Руководитель Red Bull: «Хэмилтон обеспечил на Ферстаппена огромное давление

Кристиан Хорнер / фото - planetf1.com

Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер считает, что Макс Ферстаппен в нынешнем сезоне прекрасно справился с давлением, которое на голландца оказывал Льюис Хэмилтон и Mercedes.

Слова Хорнера приводит ресурс motorsportweek:

Мне кажется, Льюис использовал все доступные ему инструменты, чтобы в этом году Макс оказался под сильным давлением. Конечно, в нем очень силен соревновательный дух – нельзя стать семикратным чемпионом, если бы не был настоящим бойцом.

И да, я действительно считаю, что Льюис – при поддержке медиа-машины Mercedes, – обеспечил на Макса огромное давление.

Ведь вам не стоит забывать о том, что Макс по-прежнему очень молод. Ему 24 года – и он в своих выступлениях демонстрирует смелость, страсть, мастерство, решительность. Он идет к своей мечте, делает свое дело. И ему приходится сражаться не только с Льюисом, но и с огромной машиной Mercedes.

И ему нужно в полной мере отдать должное за то, как здорово он справляется с этим давлением, как не поддается ему. Он просто делает свое дело и между гонками в Бахрейне и Саудовской Аравии его подход никак не изменился.

Под машиной Mercedes я имею в виду то, что Mercedes является одной из крупнейших автомобильных компаний в мире. И я думаю, что Red Bull – компания по производству энергетических напитков, – бледнеет на фоне той власти, которой Mercedes обладает в отношении СМИ по всему миру».