Руководитель Red Bull: «Наша борьба с Mercedes привлекает огромную аудиторию»

Фото: пресс-служба Red Bull

Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер поделился ожиданиями от двух заключительных гонок сезона – Гран-при Саудовской Аравии и Абу-Даби. Слова функционера приводит пресс-служба «быков»:

Кроме того, мы собираемся очень внимательно следить за гонкой Формулы-2. На бумаге преимущество получит тот, у кого больше мощности, и поэтому кажется, будто перевес будет у Mercedes. Похоже, что они тоже так думают.

Затем отправимся в Абу-Даби, где в 2020-м мы стали первой командой с 2013 года, сумевшей обыграть Mercedes. Однако трасса была существенно изменена. В любом случае мы будем готовиться как можно лучше, чтобы выступить на максимуме.

Что бы ни случилось в конце этого чемпионата, мы будем знать, что отдали все, что было в наших силах. Гонки в этом году были невероятными, и соперничество получилось напряженным. Да, порой мы расходились во мнении, но такая борьба привлекает огромную аудиторию».