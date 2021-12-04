Кристиан Хорнер оценил шансы Red Bull на победу в сезоне
Руководитель Red Bull – об аварии Ферстаппена: «Это должен был быть лучший круг этого года»
Кристиан Хорнер подвел итоги квалификации к Гран-при Саудовской Аравии
Кристиан Хорнер / фото - Getty Images
Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер подвел итоги квалификации к Гран-при Саудовской Аравии, в концовке которой Макс Ферстаппен попал в аварию и потерял шанс завоевать поул.
«Это выглядело как лучший круг этого года. Очень жаль, что так вышло – Макс просто зацепился передним колесом в последнем повороте, попробовал продолжить, но его вынесло с трассы. Это довольно жестоко. Будем надеяться, что коробка передач не была повреждена.
Мак сильно расстроился, я в этом уверен. Он понимает, насколько это был хороший круг. Теперь нужно просто оставить случившееся в прошлом, забыть. Макс понимает, что в гонке все еще возможно.
Но круг был действительно очень мощный. Здесь мы были в роли догоняющих, а Макс был близок к тому, чтобы сделать нечто особенное. Очень надеюсь, что Макса не ждет штраф за смену коробки передач, это было бы слишком жестоко».
Напомним, Ферстаппен признался, что разочарован исходом квалификации.
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