Руководитель Red Bull – об аварии Ферстаппена: «Это должен был быть лучший круг этого года»

Кристиан Хорнер / фото - Getty Images

Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер подвел итоги квалификации к Гран-при Саудовской Аравии, в концовке которой Макс Ферстаппен попал в аварию и потерял шанс завоевать поул.

Мак сильно расстроился, я в этом уверен. Он понимает, насколько это был хороший круг. Теперь нужно просто оставить случившееся в прошлом, забыть. Макс понимает, что в гонке все еще возможно.

Но круг был действительно очень мощный. Здесь мы были в роли догоняющих, а Макс был близок к тому, чтобы сделать нечто особенное. Очень надеюсь, что Макса не ждет штраф за смену коробки передач, это было бы слишком жестоко».