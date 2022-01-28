Руководитель Williams уверен, что Расселл будет бороться с Хэмилтоном и Ферстаппеном за чемпионство

Джордж Расселл / фото - formula1.com

Руководитель Williams Йост Капито поделился мнением о перспективах Джоджа Расселла в Mercedes. Слова Капито приводит racingnews365:

Джордж отличается психологической устойчивостью и его не так просто сломить. Мы видели это в начале его карьеры – он и тогда был так же хорош, как сейчас. Получая новые вызовы Джордж растет и развивается, при этом под давлением он не гнется и не ломается.

К тому же, Mercedes не совсем новая для него команда. А еще он очень хорош на симуляторе и здорово умеет использовать этот инструмент себе на пользу. Когда он сядет за руль нового болида, машина не будет для него совсем новой – ведь к тому моменту он уже проедет сотни километров на симуляторе.

Так что я уверен, что Расселл сразу будет хорош за рулем Mercedes. И Хэмилтону будет очень непросто. Следить за этим соперничеством будет очень интересно».