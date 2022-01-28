Руководитель Williams уверен, что Расселл будет бороться с Хэмилтоном и Ферстаппеном за чемпионство
Руководитель Williams Йост Капито поделился мнением о перспективах Джоджа Расселла в Mercedes. Слова Капито приводит racingnews365:
«Расселла совсем другой характер. Но ему и не нужно быть таким же, как Ферстаппен. Тебе совсем не обязательно обладать таким же характером, чтобы быть быстрым на трассе. Так что я думаю, что Джордж способен бороться с Ферстаппеном. Даже уверен в этом.
Джордж отличается психологической устойчивостью и его не так просто сломить. Мы видели это в начале его карьеры – он и тогда был так же хорош, как сейчас. Получая новые вызовы Джордж растет и развивается, при этом под давлением он не гнется и не ломается.
К тому же, Mercedes не совсем новая для него команда. А еще он очень хорош на симуляторе и здорово умеет использовать этот инструмент себе на пользу. Когда он сядет за руль нового болида, машина не будет для него совсем новой – ведь к тому моменту он уже проедет сотни километров на симуляторе.
Так что я уверен, что Расселл сразу будет хорош за рулем Mercedes. И Хэмилтону будет очень непросто. Следить за этим соперничеством будет очень интересно».
Напомним, схожего мнения с Капито придерживается и Марк Уэббер.
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