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Руководитель Williams уверен, что Расселл будет бороться с Хэмилтоном и Ферстаппеном за чемпионство

Йост Капито отметил психологическую устойчивость гонщика
Автоспорт Формула-1
18:45
Руководитель Williams уверен, что Расселл будет бороться с Хэмилтоном и Ферстаппеном за чемпионство
Джордж Расселл / фото - formula1.com

Руководитель Williams Йост Капито поделился мнением о перспективах Джоджа Расселла в Mercedes. Слова Капито приводит racingnews365:

«Расселла совсем другой характер. Но ему и не нужно быть таким же, как Ферстаппен. Тебе совсем не обязательно обладать таким же характером, чтобы быть быстрым на трассе. Так что я думаю, что Джордж способен бороться с Ферстаппеном. Даже уверен в этом.

Джордж отличается психологической устойчивостью и его не так просто сломить. Мы видели это в начале его карьеры – он и тогда был так же хорош, как сейчас. Получая новые вызовы Джордж растет и развивается, при этом под давлением он не гнется и не ломается.

К тому же, Mercedes не совсем новая для него команда. А еще он очень хорош на симуляторе и здорово умеет использовать этот инструмент себе на пользу. Когда он сядет за руль нового болида, машина не будет для него совсем новой – ведь к тому моменту он уже проедет сотни километров на симуляторе.

Так что я уверен, что Расселл сразу будет хорош за рулем Mercedes. И Хэмилтону будет очень непросто. Следить за этим соперничеством будет очень интересно».


Напомним, схожего мнения с Капито придерживается и Марк Уэббер.

Сергей Остапенко
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Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен Джордж Расселл

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