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«Русские жульничают». Гонщик из Нидерландов обвинил «КАМАЗ» в обмане

Хевел уверен, что россияне заранее знают, где контрольные точки
Автоспорт Ралли Дакар
10 января 18:39
«Русские жульничают». Гонщик из Нидерландов обвинил «КАМАЗ» в обмане
Фото: EX-ROADmedia.ru

Нидерландский гонщик Маурик ван ден Хевел обвинил российскую команду «КАМАЗ» в жульничестве на ралли-рейде Дакар-2022. Слова гонщика приводит портал Omroep Brabant.

«Русские жульничают. У них в машине есть оборудование, которое помогает им получать информацию. Они еще до этапа знают о месте нахождения контрольных точек. Их невозможно победить. Это просто нечестно. Все говорят об этом и все знают это».

Менеджер команды Team de Rooy Хенк ван Левен рассказал о существующих возможностях для обхода правил.

«Мне рассказывали историю, что на этом Дакаре команда установила трекер на мотоцикл, поскольку грузовики проезжали по этому же маршруту днем позже. Безусловно, обман будет происходить и происходил ранее. Нам за недели до рейдов предлагали роудбуки за деньги. Мы никогда не соглашались».

Напомним, представители «КАМАЗа» лидируют в общем зачете грузовиков.  

Карен Агабекян
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Ралли Дакар

Комментарии 1

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11 января 2022г. 11:12
русские всегда или допинг или жульничествл
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