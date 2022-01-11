«Русские жульничают». Гонщик из Нидерландов обвинил «КАМАЗ» в обмане

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Нидерландский гонщик Маурик ван ден Хевел обвинил российскую команду «КАМАЗ» в жульничестве на ралли-рейде Дакар-2022. Слова гонщика приводит портал Omroep Brabant.



Менеджер команды Team de Rooy Хенк ван Левен рассказал о существующих возможностях для обхода правил.

«Мне рассказывали историю, что на этом Дакаре команда установила трекер на мотоцикл, поскольку грузовики проезжали по этому же маршруту днем позже. Безусловно, обман будет происходить и происходил ранее. Нам за недели до рейдов предлагали роудбуки за деньги. Мы никогда не соглашались».