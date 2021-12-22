«С нетерпением жду следующего года». Алонсо подвел итоги сезона Формулы-1

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 16
Сейчас 0
Сегодня 32
Завтра 12
Развернуть Свернуть
Футбол (3 события из 5) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
21:45 Дженоа - Аталанта 0:0 Окончен
21:45 Ювентус - Кальяри 2:0 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
22:30 Севилья - Барселона 1:1 Окончен
Хоккей (6 событий из 12) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
18:30 Мариуполь - Белый Барс 6:0 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Баффало Сэйбрс - Коламбус Блу Джекетс -:- Перенесен
02:00 Нью-Йорк Айлендерс - Монреаль Канадиенс -:- Перенесен
02:30 Детройт Ред Уингс - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
03:30 Даллас Старз - Миннесота Уайлд 7:4 Окончен
04:30 Эдмонтон Ойлерс - Анахайм Дакс -:- Перенесен
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:30 Бостон Селтикс - Филадельфия Севенти Сиксерс 103:108 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Орландо Мэджик -:- Перенесен
03:00 Мемфис Гриззлис - Оклахома-Сити Тандер 99:102 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Хьюстон Рокетс 133:118 Окончен
04:00 Юта Джаз - Шарлотт Хорнетс 112:102 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Сакраменто Кингз 113:98 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Сан-Антонио Сперс 92:116 Окончен
нет важных матчей
Футбол (15 событий из 19) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Сент-Этьен - Нант -:- Запланирован
22:00 Бордо - Лилль -:- Запланирован
22:00 Лорьян - ПСЖ -:- Запланирован
22:00 Марсель - Реймс -:- Запланирован
22:00 Монпелье - Анже -:- Запланирован
22:00 Лион - Мец -:- Запланирован
22:00 Монако - Ренн -:- Запланирован
22:00 Ницца - Ланс -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
17:30 Венеция - Лацио -:- Запланирован
19:30 Интер - Торино -:- Запланирован
19:30 Рома - Сампдория -:- Запланирован
21:45 Эмполи - Милан -:- Запланирован
21:45 Наполи - Специя -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:00 Гранада - Атлетико -:- Запланирован
22:30 Атлетик - Реал -:- Запланирован
Хоккей (11 событий из 16) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
19:00 СК Сокол - Донбасс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Бостон Брюинс - Каролина Харрикейнс -:- Перенесен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Перенесен
02:00 Оттава Сенаторс - Сент-Луис Блюз -:- Перенесен
02:00 Филадельфия Флайерс - Вашингтон Кэпиталз -:- Перенесен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Виннипег Джетс -:- Перенесен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Флорида Пантерс -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Анахайм Дакс -:- Перенесен
05:00 Сиэтл Кракен - Аризона Койотис -:- Перенесен
05:00 Вегас Голден Найтс - Тампа-Бэй Лайтнинг 3:4 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Ванкувер Кэнакс -:- Перенесен
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:30 Бруклин Нетс - Вашингтон Уизардз -:- Перенесен
02:30 Майами Хит - Индиана Пэйсерс 125:96 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Детройт Пистонс 105:91 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Портленд Трэйл Блэйзерс 111:97 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Миннесота Тимбервулвс 114:102 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс 90:108 Окончен
Хоккей (6 событий из 14) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
18:30 Мариуполь - Альтаир -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Монреаль Канадиенс -:- Перенесен
02:00 Баффало Сэйбрс - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
03:00 Даллас Старз - Виннипег Джетс -:- Перенесен
05:00 Лос-Анджелес Кингс - Эдмонтон Ойлерс -:- Перенесен
21:00 Торонто Мейпл Лифс - Сент-Луис Блюз -:- Перенесен
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:30 Атланта Хоукс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Денвер Наггетс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован

«С нетерпением жду следующего года». Алонсо подвел итоги сезона Формулы-1

А также поделился ожиданиями от следующего
Автоспорт Формула-1
07:59
«С нетерпением жду следующего года». Алонсо подвел итоги сезона Формулы-1
Фернандо Алонсо / фото - Getty Images

Двукратный чемпион Формулы-1, гонщик команды Alpine Фернандо Алонсо в интервью пресс-службе команды подвел итоги прошедшего сезона «Королевских гонок», а также поделился ожиданиями от следующего.

«Я очень здорово провел первый год после решения вернуться в спорт. У меня было много приятных воспоминаний о Renault, а в нынешнем сезоне мы продолжили эту традицию – теперь в синих цветах Alpine. Мы знали, что автомобили в этом сезоне в целом не претерпели никаких изменений по сравнению с тем, что было в 2020-м.

Думаю, мы показывали стабильные результаты в течение всего сезона, а иногда они были и вовсе фантастическими. Да, может, не все было так, как мы этого хотели, но наши гоночные уик-энды проходили идеально. Подтверждением тому являются гонки, в которых мы набирали очки. Одержанные победы и завоеванные подиумы, без сомнения, были очень важны для команды. Такие результаты помогут нам подготовиться к 2022 году. Для этого у нас есть все необходимое, и я уже с нетерпением жду следующего года».

Напомним, Сайнс подпишет новый контракт с Ferrari.

Источник: Чемпионат Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Фернандо Алонсо Alpine

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Алонсо: «Это лучший для меня сезон с 2014 года»
Алонсо: «Это лучший для меня сезон с 2014 года»
Автоспорт Формула-1
20 декабря 22:55
Алонсо поздравил с чемпионством команду, с которой пять лет назад шел на открытый конфликт
Алонсо поздравил с чемпионством команду, с которой пять лет назад шел на открытый конфликт
Автоспорт Формула-1
19 декабря 19:31
Алонсо зимой проведет еще одну операцию
Алонсо зимой проведет еще одну операцию
Автоспорт Формула-1
16 декабря 09:40
Алонсо: «Если по итогам какого-либо сезона можно было бы разделить трофей между двумя гонщиками, то сейчас»
Алонсо: «Если по итогам какого-либо сезона можно было бы разделить трофей между двумя гонщиками, то сейчас»
Автоспорт Формула-1
14 декабря 21:30
Алонсо: «Чистая удача для Ферстаппена – без машины безопасности Хэмилтон стал бы чемпионом»
Алонсо: «Чистая удача для Ферстаппена – без машины безопасности Хэмилтон стал бы чемпионом»
Автоспорт Формула-1
13 декабря 11:00
Алонсо надеется, что Райкконен обгонит его в борьбе за новую награду
Алонсо надеется, что Райкконен обгонит его в борьбе за новую награду
Автоспорт Формула-1
03 декабря 14:16

Новости: Автоспорт

«С нетерпением жду следующего года». Алонсо подвел итоги сезона Формулы-1
«С нетерпением жду следующего года». Алонсо подвел итоги сезона Формулы-1
Формула-1
07:59
Сайнс может подписать новое соглашение с Ferrari до конца 2024 года
Сайнс может подписать новое соглашение с Ferrari до конца 2024 года
Формула-1
21 декабря 22:39
Латифи: «Я получал угрозы смерти после Гран-при Абу-Даби»
Латифи: «Я получал угрозы смерти после Гран-при Абу-Даби»
Формула-1
21 декабря 19:05
Руководитель Mercedes признался, что украл у Боттаса победу на Гран-при Сочи 2018 года
Руководитель Mercedes признался, что украл у Боттаса победу на Гран-при Сочи 2018 года
Формула-1
21 декабря 18:18
Ферстаппен только стал чемпионом, но уже может покинуть Формулу-1
Ферстаппен только стал чемпионом, но уже может покинуть Формулу-1
Формула-1
21 декабря 16:10
Экклстоун: «Сегодня люди, которые становятся рыцарями не делают ничего конкретного для страны»
Экклстоун: «Сегодня люди, которые становятся рыцарями не делают ничего конкретного для страны»
Формула-1
21 декабря 10:50
Алонсо: «Это лучший для меня сезон с 2014 года»
Алонсо: «Это лучший для меня сезон с 2014 года»
Формула-1
20 декабря 22:55
Райкконен: «Я неоднократно обсуждал вопрос завершения карьеры с семьей»
Райкконен: «Я неоднократно обсуждал вопрос завершения карьеры с семьей»
Формула-1
20 декабря 21:00
Ферстаппен – о самых ярких моментах сезона: «Две победы в Австрии, победа на домашнем этапе и сумасшедшая развязка в Абу-Даби»
Ферстаппен – о самых ярких моментах сезона: «Две победы в Австрии, победа на домашнем этапе и сумасшедшая развязка в Абу-Даби»
Формула-1
20 декабря 19:40
Все новости

Популярные новости

Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
15
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
2
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
52
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
17
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 23:21
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Тема дня
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 20:18
2
Все новости