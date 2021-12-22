«С нетерпением жду следующего года». Алонсо подвел итоги сезона Формулы-1
Двукратный чемпион Формулы-1, гонщик команды Alpine Фернандо Алонсо в интервью пресс-службе команды подвел итоги прошедшего сезона «Королевских гонок», а также поделился ожиданиями от следующего.
«Я очень здорово провел первый год после решения вернуться в спорт. У меня было много приятных воспоминаний о Renault, а в нынешнем сезоне мы продолжили эту традицию – теперь в синих цветах Alpine. Мы знали, что автомобили в этом сезоне в целом не претерпели никаких изменений по сравнению с тем, что было в 2020-м.
Думаю, мы показывали стабильные результаты в течение всего сезона, а иногда они были и вовсе фантастическими. Да, может, не все было так, как мы этого хотели, но наши гоночные уик-энды проходили идеально. Подтверждением тому являются гонки, в которых мы набирали очки. Одержанные победы и завоеванные подиумы, без сомнения, были очень важны для команды. Такие результаты помогут нам подготовиться к 2022 году. Для этого у нас есть все необходимое, и я уже с нетерпением жду следующего года».
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