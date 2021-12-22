«С нетерпением жду следующего года». Алонсо подвел итоги сезона Формулы-1

Фернандо Алонсо / фото - Getty Images

Двукратный чемпион Формулы-1, гонщик команды Alpine Фернандо Алонсо в интервью пресс-службе команды подвел итоги прошедшего сезона «Королевских гонок», а также поделился ожиданиями от следующего.

Думаю, мы показывали стабильные результаты в течение всего сезона, а иногда они были и вовсе фантастическими. Да, может, не все было так, как мы этого хотели, но наши гоночные уик-энды проходили идеально. Подтверждением тому являются гонки, в которых мы набирали очки. Одержанные победы и завоеванные подиумы, без сомнения, были очень важны для команды. Такие результаты помогут нам подготовиться к 2022 году. Для этого у нас есть все необходимое, и я уже с нетерпением жду следующего года».