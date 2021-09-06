Сайнс: «Для меня Гран-при Нидерландов – одна сплошная боль»

Карлос Сайнс / Фото: Twitter Ferrari

Пилот Ferrari Карлос Сайнс поделился впечатлениями от Гран-при Нидерландов.



Честно говоря, я заметил это еще по пути на стартовую решетку до начала гонки – почувствовал, что баланс машины далек от идеала. На самом деле проблемы были у меня по ходу всего Гран-при. Так что нам будет нужно изучить ситуацию в ближайшие дни и постараться выяснить, что же случилось.

Сейчас сложно делать выводы. Дело может быть в чем-то одном, а может во множестве мелких деталей. Я предпочитаю не спешить с выводами, особенно когда не знаю ответа. Уверен, что мы найдем какую-то причину, и в итоге станем сильнее.