Mercedes бессилен перед Ферстаппеном и его 70-тысячной армией. Нидерландец выиграл домашний этап, который не проводился с 1985-о года
Сайнс: «Для меня Гран-при Нидерландов – одна сплошная боль»
Испанец не понимает, куда делся тем болида Ferrari
Карлос Сайнс / Фото: Twitter Ferrari
Пилот Ferrari Карлос Сайнс поделился впечатлениями от Гран-при Нидерландов.
Я не могу объяснить случившееся. Вся гонка превратилась в одну сплошную боль, я был слишком медленным – машина постоянно скользила, шины очень сильно изнашивались. Я потерял те ощущения от машины, которые были в пятницу и субботу.
Честно говоря, я заметил это еще по пути на стартовую решетку до начала гонки – почувствовал, что баланс машины далек от идеала. На самом деле проблемы были у меня по ходу всего Гран-при. Так что нам будет нужно изучить ситуацию в ближайшие дни и постараться выяснить, что же случилось.
Сейчас сложно делать выводы. Дело может быть в чем-то одном, а может во множестве мелких деталей. Я предпочитаю не спешить с выводами, особенно когда не знаю ответа. Уверен, что мы найдем какую-то причину, и в итоге станем сильнее.
Напомним, что в конце гонки Сайнс проиграл позицию соотечественнику двукратному чемпиону Ф-1 Фернандо Алонсо.
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