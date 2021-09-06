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Сайнс: «Для меня Гран-при Нидерландов – одна сплошная боль»

Испанец не понимает, куда делся тем болида Ferrari
Автоспорт Формула-1
6 сентября 22:55
Сайнс: «Для меня Гран-при Нидерландов – одна сплошная боль»
Карлос Сайнс / Фото: Twitter Ferrari

Пилот Ferrari Карлос Сайнс поделился впечатлениями от Гран-при Нидерландов.

Я не могу объяснить случившееся. Вся гонка превратилась в одну сплошную боль, я был слишком медленным – машина постоянно скользила, шины очень сильно изнашивались. Я потерял те ощущения от машины, которые были в пятницу и субботу.

Честно говоря, я заметил это еще по пути на стартовую решетку до начала гонки – почувствовал, что баланс машины далек от идеала. На самом деле проблемы были у меня по ходу всего Гран-при. Так что нам будет нужно изучить ситуацию в ближайшие дни и постараться выяснить, что же случилось.

Сейчас сложно делать выводы. Дело может быть в чем-то одном, а может во множестве мелких деталей. Я предпочитаю не спешить с выводами, особенно когда не знаю ответа. Уверен, что мы найдем какую-то причину, и в итоге станем сильнее.

Напомним, что в конце гонки Сайнс проиграл позицию соотечественнику двукратному чемпиону Ф-1 Фернандо Алонсо.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
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