Сайнс: «Дубль McLaren – максимально плохой результат для Ferrari»

Несмотря ни на что, испанец поздравил бывшую команду с отличным выступлением

Карлос Сайнс / Фото: Twitter Ferrari









Пилот Ferrari Карлос Сайнс прокомментировал результат своей бывшей команды McLaren на Гран-при Италии.

Их темп в Монце был даже лучше, чем в прошлом году. Думаю, что в прошлом сезоне у McLaren был очень хороший темп, но не настолько хороший, как в этом году. И в результате им удалось провести отличный уик-энд за счет комбинации из хорошего темпа и отличной работе на старте. Так что я поздравляю их с успехом.

Как вы знаете, я очень хорошо отношусь к этой команде. И в определенном смысле я даже рад за людей, с которыми раньше работал, рад за своих бывших инженеров. Они много работали ради этого. Пережили много очень тяжелых моментов. И сейчас здорово видеть, как McLaren – команда с такой историей, – вновь победила.

К сожалению, именно с McLaren мы боремся за третье место в Кубке конструкторов, так что для нас их дубль – максимально плохой результат из возможных. Тем не менее, мы еще в зоне досягаемости. Они воспользовались своими шансами. Нам же нужно будет постараться ответить на Гран-при России.

Напомним, что за уик-энд в Монце McLaren завоевали 45 очков.