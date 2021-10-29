Сайнс: «Ferrari для борьбы за титул нужно решить одну проблему»

Карлос Сайнс / Фото: Twitter Ferrari

Пилот Ferrari Карлос Сайнс назвал ключевой момент, с которым коллектив должен справиться накануне предстоящей смены регламента для борьбы за чемпионство:



Во время нескольких предыдущих пит-стопов у нас возникали серьезные проблемы. У меня были неудачные пит-стопы трижды, два из которых — подряд. Из-за этого потеряно немало очков. Если бы не медленный пит-стоп в Остине, я бы легко сделал «подрезку» Даниэля Риккардо, но мне этого не удалось.

Да, возможно, в сезоне-2021 очки для нас не так важны, но в будущем, если мы хотим бороться за титул, пит-стопы нужно проводить идеально. Мы пока далеки от совершенства.