Сайнс: «У Ferrari сейчас сильнейший коллектив в пелетоне»
Сайнс: «Гран-при Бахрейна стал для меня самым сложным в качестве пилота Ferrari»
Испанец финишировал вторым на первом этапе сезона
Карлос Сайнс / фото - formula1.com
Пилот Ferrari Карлос Сайнс признался, что Гран-при Бахрейна стал самым сложным в его карьере.
Слова Сайнса приводит formula1.com:
«Возможно, сейчас это звучит немного странно, но для меня как гонщика Ferrari это был самый сложный уик-энд. У меня не было темпа ни в гонке, ни в пятничной практике. По какой-то причине, которую мне нужно понять, в квалификации я вдруг оказался не на своем месте. Гонка выявила слабые стороны этой машины, и это показывает, что я все еще не готов на сто процентов. Так что мне есть над чем работать.Теперь мне предстоит изучить данные и то, что я могу сделать лучше, чтобы управлять этой машиной и бороться за победу в следующий раз».
Карлос Сайнс финишировал вторым на Гран-при Бахрейна.
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