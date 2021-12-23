Сайнс может подписать новое соглашение с Ferrari до конца 2024 года
Сайнс: «Мне бы очень хотелось побороться за свой первый титул в Формуле-1»
Испанец поделился своими ожиданиям от следующего сезона «Королевских гонок»
Карлос Сайнс / фото - lookcharms.com
Гонщик Ferrari Карлос Сайнс поделился своими ожиданиям от следующего сезона Формулы-1.
Испанца цитирует Marca:
«Вообще мне бы хотелось, чтобы машиной 2022 года было легко управлять, чтобы она была быстрой как ракета и мы бы оказались на вершине. Остальное зависит от меня – я уверен, что смогу адаптироваться к любому болиду и уже работаю над этим на симуляторе.
Я уже тестировал новую машину на симуляторе, по своему поведению она сильно отличается от текущих болидов. Управлять ей будет не так уж просто, ощущения будут просто другими. Например, у новой машины не такой комфортный баланс в поворотах. Новая машина будет очень быстрой, но управлять ей будет не так просто.
Конечно, мне бы хотелось, чтобы в следующем сезоне Ferrari оказалась наверху. Мне бы очень хотелось побороться за свою первую победу в Формуле-1, побороться за титул. Случится это или нет – никто не знает, но хотелось бы бороться за победы».
Карлос Сайнс может заключить новый контракт с Ferrari.
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