Сайнс: «Мне бы очень хотелось побороться за свой первый титул в Формуле-1»

Карлос Сайнс / фото - lookcharms.com

Гонщик Ferrari Карлос Сайнс поделился своими ожиданиям от следующего сезона Формулы-1.

Испанца цитирует Marca:

Я уже тестировал новую машину на симуляторе, по своему поведению она сильно отличается от текущих болидов. Управлять ей будет не так уж просто, ощущения будут просто другими. Например, у новой машины не такой комфортный баланс в поворотах. Новая машина будет очень быстрой, но управлять ей будет не так просто.

Конечно, мне бы хотелось, чтобы в следующем сезоне Ferrari оказалась наверху. Мне бы очень хотелось побороться за свою первую победу в Формуле-1, побороться за титул. Случится это или нет – никто не знает, но хотелось бы бороться за победы».