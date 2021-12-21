Перес объяснил, почему в спринте ему не удалось пройти Ferrari Сайнса
Сайнс может подписать новое соглашение с Ferrari до конца 2024 года
Действующий контракт испанца с командой заканчивается в конце следующего сезона
Карлос Сайнс / Фото - planetf1.comИспанский гонщик Ferrari Карлос Сайнс может заключить новый контракт с итальянской командой. Об этом сообщает Marca.
Действующее соглашение рассчитано до конца следующего сезона, однако стороны намерены продлить его до завершения сезона-2024.
Новая сделка может быть заключена до первой гонки 2022 года.
Издание Sky подчеркивает роль соглашения Santander с Ferrari: испанский банк заключил многолетний контракт со Скудерией. Продление сотрудничества с Сайнсом уже этой зимой никого не удивит.
Напомним, в Кубке конструкторов этого года Ferrari заняла третье место, набрав 323.5 очков. В зачете пилотов Сайнс занял пятую позицию, Шарль Леклер – седьмую.
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