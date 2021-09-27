Сайнс – о подиуме Сочи: «Мне кажется, мы провели сильную гонку»

Карлос Сайнс / фото - Getty Images

Гонщик Ferrari Карлос Сайнс подвел итоги Гран-при России, по итогам которого он финишировал третьим. Цитирует Сайнса портал Sky Sports.

Дождь начался в наиболее подходящий момент, поскольку шин шины как раз начали изнашиваться и терять в скорости. И мы решили поехать в боксы, вовремя приняв верное решение. В итоге мы смогли прорваться обратно на третью позицию, и мне кажется, что в целом мы провели очень сильную гонку».