Сайнс – о лучшей квалификации в карьере: «Второе место может сильно нам навредить»
Сайнс – о подиуме Сочи: «Мне кажется, мы провели сильную гонку»
Пилот Ferrari финишировал третьим
Карлос Сайнс / фото - Getty Images
Гонщик Ferrari Карлос Сайнс подвел итоги Гран-при России, по итогам которого он финишировал третьим. Цитирует Сайнса портал Sky Sports.
«Я хорошо сорвался с места на старте, а потом я сумел подобраться к Ландо, чтобы провести атаку. К сожалению, вскоре после этого у нас возникли очень большие проблемы с износном шин и с этого момента наша гонка начала складываться очень плохо.
Дождь начался в наиболее подходящий момент, поскольку шин шины как раз начали изнашиваться и терять в скорости. И мы решили поехать в боксы, вовремя приняв верное решение. В итоге мы смогли прорваться обратно на третью позицию, и мне кажется, что в целом мы провели очень сильную гонку».
Напомним, Хэмилтон – первый пилот в истории выигравший 100 Гран-при.
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