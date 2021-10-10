Сайнс: «McLaren готов брать титулы»
Сайнс признан гонщиком дня по итогам Гран-при Турции
Испанец сумел прорваться на восьмую позицию и заработать очки
Карлос Сайнс / фото - Reuters
Пилот Ferrari Карлос Сайнс был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Турции.
Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте Формулы-1 по ходу Гран-при.
В Турции Сайнс, который стартовал с последнего ряда после штрафа за смену двигателя, в гонке сумел прорваться на восьмую позицию и заработать очки.
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