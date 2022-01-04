Сайнс-старший выиграл 3-й этап ралли Дакар, а украинцы опустились в общем зачете

Аль-Аттия продолжает удерживать лидерство, несмотря на 8-е место на этапе

Фото: facebook.com/oleg.omelnytskiy

В Аль-Каисуме в Саудовской Аравии прошел третий этап ралли-марафона Дакар-2022, длина которого составила 636 км.



В самом популярном классе внедорожников победил Карлос Сайнс-старший на «Ауди». Вторым финишировал пилот «Тойоты» Хенк Латеган, а третьим Стефан Петрансель на «Ауди».

Лидер общего зачета Нассер Аль-Аттия на «Тойоте» финишировал на восьмой позиции.

В категории «классик», где 3 января отменили этап, украинские дебютанты Сергей Малик и Любомир Шумаков на Renault Kerax D-50 в общем зачете опустились с 65-й на 93-ю позицию.

Ралли «Дакар-2022». 3-й этап

Мотоциклы

1. Жоаким Родригеш (Португалия, «Херо») – 2:34.41

2. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +1.03

3. Мейсон Клейн (США, «КТМ») +1.26

Общий зачет:

1. Сэм Сандерленд (Великобритания, «ГАС») – 11:13.40

2. Адриен ван Беверен (Франция, «Ямаха») +0.04

3. Маттиас Валькнер (Австрия, «КТМ») +1.30

Квадроциклы

1. Пабло Копетти (США, «Ямаха») – 3:12.48

2. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») +2.04

3. Мануэль Андухар (Аргентина, «Ямаха») +4.14

Общий зачет:

1. Пабло Копетти (США, «Ямаха») – 14:10.56

2. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») +15.29

3. Александр Максимов (Россия, «Ямаха») +29.12

Внедорожники

1. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Ауди») – 2:26,51

2. Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота») +0.38

3. Стефан Петерансель (Франция, «Ауди») +1.41

…

8. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») +5.10

38. Себастьян Леб (Франция, BRX) +33.34

Общий зачет:

1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») – 9:31.22

2. Себастьян Леб (Франция, BRX) +37.40

3. Лусио Альварес (Аргентина, «Тойота») +42.06

…

26. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Ауди») +2:19.21

64. Стефан Петерансель (Франция, «Ауди») +23:32.14

Мотовездеходы SSV

1. Марек Гочал (Польша, «Кан-Ам») – 2:58.46

2. Михал Гочал (Польша, «Кан-Ам») +2.50

3. Арон Домжала (Польша, «Кан-Ам») +3.08

Общий зачет:

1. Остин Джонс (США, «Кан-Ам») – 11:53.53

2. Родриго Луппи де Оливейра (Бразилия, «Кан-Ам») +5.23

3. Жерар Фаррес Гель (Испания, «Кан-Ам») +14.04

Грузовики

1. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») – 2:43.25

2. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») +1.10

3. Янус ван Кастерен (Нидерланды, «Ивеко») +3.08

Общий зачет:

1. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») – 10:42.32

2. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ») +11.45

3. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») +19.44