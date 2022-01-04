Сайнс-старший выиграл 3-й этап ралли Дакар, а украинцы опустились в общем зачете
В Аль-Каисуме в Саудовской Аравии прошел третий этап ралли-марафона Дакар-2022, длина которого составила 636 км.
В самом популярном классе внедорожников победил Карлос Сайнс-старший на «Ауди». Вторым финишировал пилот «Тойоты» Хенк Латеган, а третьим Стефан Петрансель на «Ауди».
Лидер общего зачета Нассер Аль-Аттия на «Тойоте» финишировал на восьмой позиции.
В категории «классик», где 3 января отменили этап, украинские дебютанты Сергей Малик и Любомир Шумаков на Renault Kerax D-50 в общем зачете опустились с 65-й на 93-ю позицию.
Ралли «Дакар-2022». 3-й этап
Мотоциклы
1. Жоаким Родригеш (Португалия, «Херо») – 2:34.41
2. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +1.03
3. Мейсон Клейн (США, «КТМ») +1.26
Общий зачет:
1. Сэм Сандерленд (Великобритания, «ГАС») – 11:13.40
2. Адриен ван Беверен (Франция, «Ямаха») +0.04
3. Маттиас Валькнер (Австрия, «КТМ») +1.30
Квадроциклы
1. Пабло Копетти (США, «Ямаха») – 3:12.48
2. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») +2.04
3. Мануэль Андухар (Аргентина, «Ямаха») +4.14
Общий зачет:
1. Пабло Копетти (США, «Ямаха») – 14:10.56
2. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») +15.29
3. Александр Максимов (Россия, «Ямаха») +29.12
Внедорожники
1. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Ауди») – 2:26,51
2. Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота») +0.38
3. Стефан Петерансель (Франция, «Ауди») +1.41
…
8. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») +5.10
38. Себастьян Леб (Франция, BRX) +33.34
Общий зачет:
1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») – 9:31.22
2. Себастьян Леб (Франция, BRX) +37.40
3. Лусио Альварес (Аргентина, «Тойота») +42.06
…
26. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Ауди») +2:19.21
64. Стефан Петерансель (Франция, «Ауди») +23:32.14
Мотовездеходы SSV
1. Марек Гочал (Польша, «Кан-Ам») – 2:58.46
2. Михал Гочал (Польша, «Кан-Ам») +2.50
3. Арон Домжала (Польша, «Кан-Ам») +3.08
Общий зачет:
1. Остин Джонс (США, «Кан-Ам») – 11:53.53
2. Родриго Луппи де Оливейра (Бразилия, «Кан-Ам») +5.23
3. Жерар Фаррес Гель (Испания, «Кан-Ам») +14.04
Грузовики
1. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») – 2:43.25
2. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») +1.10
3. Янус ван Кастерен (Нидерланды, «Ивеко») +3.08
Общий зачет:
1. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») – 10:42.32
2. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ») +11.45
3. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») +19.44
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