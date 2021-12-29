Сайнс: «В Формуле-1 прямо сейчас 7-8 потенциальных чемпионов мира»

Карлос Сайнс / фото - formula1.com

Пилот Ferrari Карлос Сайнс считает, что почти половина текущего пелотона способна завоевать титул в подходящем болиде.

Испанца цитирует ресурс as.com:

Я твердо верю, что прямо сейчас на решетке семь или восемь [потенциальных] чемпионов мира. Кто из них получит болид, тот и победит. Тем не менее, Макс [Ферстаппен] в этом сезоне сделал нечто особенное. Он и Хэмилтон выступали впечатляюще.

Семь чемпионов или же восемь? Я не скажу точное число, но есть много пилотов с таким потенциалом».