Сайнс: «Я считаю, что на одинаковых машинах Хэмилтона и Ферстаппена можно победить»
Сайнс: «В Формуле-1 прямо сейчас 7-8 потенциальных чемпионов мира»
Испанец считает, что почти половина текущего пелотона способна завоевать титул
Карлос Сайнс / фото - formula1.com
Пилот Ferrari Карлос Сайнс считает, что почти половина текущего пелотона способна завоевать титул в подходящем болиде.
Испанца цитирует ресурс as.com:
«Как я представляю, в 2022 году может случиться одна из двух крайностей. Либо одна из команд идеально приспособится к регламенту и выигрывает с серьезным преимуществом, либо мы увидим абсолютно равный сезон – мне бы этого хотелось. В этом сезоне пилоты оказывали решающее влияние: на решетке были четыре болида, способные забрать титул, а остальное оказалось в руках гонщиков.
Я твердо верю, что прямо сейчас на решетке семь или восемь [потенциальных] чемпионов мира. Кто из них получит болид, тот и победит. Тем не менее, Макс [Ферстаппен] в этом сезоне сделал нечто особенное. Он и Хэмилтон выступали впечатляюще.
Семь чемпионов или же восемь? Я не скажу точное число, но есть много пилотов с таким потенциалом».
Карлос Сайнс подвел итоги первого сезона в составе Ferrari.
Комментарии 0