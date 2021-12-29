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02:00 Флорида Пантерс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
02:30 Оттава Сенаторс - Бостон Брюинс -:- Перенесен
02:30 Торонто Мейпл Лифс - Питтсбург Пингвинс -:- Перенесен
02:30 Виннипег Джетс - Чикаго Блэкхокс -:- Перенесен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
03:30 Сент-Луис Блюз - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
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03:00 Мемфис Гриззлис - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Атланта Хоукс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Майами Хит -:- Запланирован
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Сайнс: «В Формуле-1 прямо сейчас 7-8 потенциальных чемпионов мира»

Испанец считает, что почти половина текущего пелотона способна завоевать титул
Автоспорт Формула-1
20:00
Сайнс: «В Формуле-1 прямо сейчас 7-8 потенциальных чемпионов мира»
Карлос Сайнс / фото - formula1.com

Пилот Ferrari Карлос Сайнс считает, что почти половина текущего пелотона способна завоевать титул в подходящем болиде.

Испанца цитирует ресурс as.com:

«Как я представляю, в 2022 году может случиться одна из двух крайностей. Либо одна из команд идеально приспособится к регламенту и выигрывает с серьезным преимуществом, либо мы увидим абсолютно равный сезон – мне бы этого хотелось. В этом сезоне пилоты оказывали решающее влияние: на решетке были четыре болида, способные забрать титул, а остальное оказалось в руках гонщиков.

Я твердо верю, что прямо сейчас на решетке семь или восемь [потенциальных] чемпионов мира. Кто из них получит болид, тот и победит. Тем не менее, Макс [Ферстаппен] в этом сезоне сделал нечто особенное. Он и Хэмилтон выступали впечатляюще.

Семь чемпионов или же восемь? Я не скажу точное число, но есть много пилотов с таким потенциалом».

Карлос Сайнс подвел итоги первого сезона в составе Ferrari.

Рене Тер Велде
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