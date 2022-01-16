Сайнс: «В Формуле-1 прямо сейчас 7-8 потенциальных чемпионов мира»
Сайнс: «Я буду готов бороться за титул в 2022 году»
Испанец поделился амбициозными планами на следующий сезон
Карлос Сайнс / фото - formula1.com
Гонщик Ferrari Карлос Сайнс уверен в том, что сможет бороться за чемпионство в новом сезоне Формулы-1.
Испанца цитирует formula1.com:
«Буду ли готов бороться за титул в 2022 году? Да, 100 процентов. Я бы сказал, что особенно вторая половина прошедшего сезона дала мне уверенность в машине, в команде. Теперь я понимаю, что готов ко всему, что произойдет.
Что касается предыдущего сезона, то мне он очень понравился. Думаю, он будет одним из моих самых любимых за время выступления в «Королевских гонках». Я чувствую, что закончил его намного сильнее, чем начинал его. Да и команда, как мне кажется, тоже прогрессирует. Так что ощущения от 2022 года у меня позитивные».
Карлос Сайнс считает, что почти половина текущего пелотона способна завоевать титул в подходящем болиде.
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