Сайнс: «Я буду готов бороться за титул в 2022 году»

Карлос Сайнс / фото - formula1.com

Гонщик Ferrari Карлос Сайнс уверен в том, что сможет бороться за чемпионство в новом сезоне Формулы-1.

Испанца цитирует formula1.com:

Что касается предыдущего сезона, то мне он очень понравился. Думаю, он будет одним из моих самых любимых за время выступления в «Королевских гонках». Я чувствую, что закончил его намного сильнее, чем начинал его. Да и команда, как мне кажется, тоже прогрессирует. Так что ощущения от 2022 года у меня позитивные».