Сайнс: «Я считаю, что на одинаковых машинах Хэмилтона и Ферстаппена можно победить»

Карлос Сайнс / фото - formula1.com

Гонщик Ferrari Карлос Сайнс считает, что мог бы обогнать Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона при наличии равного по своим возможностям болида.

Сайнса цитирует Planet F1:

Mercedes и Red Bull были быстрее нас на 0,8 секунды на круге, и мне хотелось бы думать, что между всеми гонщиками разница в скорости не превышает 0,2 или 0,3 секунды.

Для Формулы-1 эта проблема стара как мир – если какой-то гонщик за рулем своей машины оказывается на 0,8 секунды быстрее тебя, то ты никогда не сможешь его победить, насколько бы ты ни был хорош. Я надеюсь, что в следующем году ситуация в Формуле-1 будет более сбалансированной и мы сможем получать от гонок больше удовольствия, борясь с соперниками на равных».