Себастьян Леб победил в классе внедорожников на втором этапа ралли Дакар
Сегодня, 3 января, в Саудовской Аравии прошел второй этап 44-го ралли-марафона Дакар.
В классе внедорожников триумфатором стал француз Себастьян Леб из BRX. Вторым стал катарский гонщик «Тойоты» Нассер Аль-Аттия. Тройку лучших замкнул Карлос Сайнс-старший из «Ауди».
Ралли «Дакар-2022». 2-й этап
Мотоциклы
1. Хоан Барреда Борт (Испания, «Хонда») – 3:31.20
2. Сэм Сандерленд (Великобритания, «ГАС») +5.33
3. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +5.54
Положение после этапа 2
1. Сэм Сандерленд (Великобритания, «ГАС») – 8:31.29
2. Адриен ван Беверен (Франция, «Ямаха») +2.51
3. Даниэль Сандерс (Австралия, «ГАС») +3.29
Квадроциклы
1. Мануэль Андухар (Аргентина, «Ямаха») – 4:27.51
2. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») +2.03
3. Пабло Копетти (США, «Ямаха») +5.04
Положение после этапа 2
1. Лайсвидас Канциус (Литва, «Ямаха») – 10:41.36
2. Пабло Копетти (США, «Ямаха») +6.32
3. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») +19.57
Внедорожники
1. Себастьян Леб (Франция, BRX) – 3:25.00
2. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») +3.28
3. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Ауди») +5.52
Положение после этапа 2
1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») – 6:59.21
2. Себастьян Леб (Франция, BRX) +9.16
3. Лусио Альварес (Аргентина, «Тойота») +40.53
Мотовездеходы SSV
1. Остин Джонс (США, «Кан-Ам») – 4:11.55
2. Родриго Луппи де Оливейра (Бразилия, «Кан-Ам») +0.24
3. Михал Гочал (Польша, «Кан-Ам») +3.26
Положение после этапа 2
1. Остин Джонс (США, «Кан-Ам») – 8:51.19
2. Родриго Луппи де Оливейра (Бразилия, «Кан-Ам») +2.28
3. Михал Гочал (Польша, «Кан-Ам») +6.39
Грузовики
1. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») – 3:52.07
2. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») +0.38
3. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ») +2.14
Положение после этапа 2
1. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») – 7:59.07
2. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ») +2.07
3. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») +18.34
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