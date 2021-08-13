Сезон Формулы-1 может завершиться пятью гонками на Ближнем Востоке

Существует несколько вариантов развития событий

Фото: formula1.com

Издание The Guardian поделилось информацией о возможном календаре сезона-2021 Формулы-1.

Гран-при Бельгии, Нидерландов и Италии практически ничего не грозит, однако проведение нескольких последующих этапов вызывает серьезные опасения. В частности, гонки в Турции, Мексике, Бразилии и Японии остаются под вопросом. Кроме этого, в Остине ситуация с коронавирусом стала «катастрофической», что ставит под угрозу проведение этапа (или этапов) в США.

По информации The Guardian, проведение дополнительных гонок в Европе является маловероятным.

«Судьба титула может решиться по ходу мини-сезона из пяти гонок на Ближнем Востоке. Такой вариант все больше кажется единственным для Формулы-1. Критически важным является то, что там платят за проведение гонок, а наличие или отсутствие зрителей не является проблемой».

Предполагается, что Гран-при Катара займет свободный слот 21 ноября, а Бахрейн проведет вторую гонку в этом году – возможно, на укороченной конфигурации. Обсуждается возможность организации двух этапов в Саудовской Аравии. Кроме этого, не исключено, что новая трасса в Джидде примет заключительную гонку сезона, а Гран-при Абу-Даби пройдет раньше, чем планировалось.

Формула-1 пока не объявляла об изменениях в календаре.

Официальный календарь гонок второй половины сезона-2021

Гран-при Бельгии – 29 августа

Гран-при Нидерландов – 5 сентября

Гран-при Италии – 12 сентября

Гран-при России – 26 сентября

Гран-при Турции – 3 октября

Гран-при Японии – 10 октября

Гран-при США – 24 октября

Гран-при Мехико (Мексика) – 31 октября

Гран-при Сан-Паулу (Бразилия) – 7 ноября

Свободный слот – 21 ноября

Гран-при Саудовской Аравии – 5 декабря

Гран-при Абу-Даби – 12 декабря

В 2024 году Мексика может получить еще один этап Гран-при.