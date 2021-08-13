Сезон Формулы-1 может завершиться пятью гонками на Ближнем Востоке
Издание The Guardian поделилось информацией о возможном календаре сезона-2021 Формулы-1.
Гран-при Бельгии, Нидерландов и Италии практически ничего не грозит, однако проведение нескольких последующих этапов вызывает серьезные опасения. В частности, гонки в Турции, Мексике, Бразилии и Японии остаются под вопросом. Кроме этого, в Остине ситуация с коронавирусом стала «катастрофической», что ставит под угрозу проведение этапа (или этапов) в США.
По информации The Guardian, проведение дополнительных гонок в Европе является маловероятным.
«Судьба титула может решиться по ходу мини-сезона из пяти гонок на Ближнем Востоке. Такой вариант все больше кажется единственным для Формулы-1. Критически важным является то, что там платят за проведение гонок, а наличие или отсутствие зрителей не является проблемой».
Предполагается, что Гран-при Катара займет свободный слот 21 ноября, а Бахрейн проведет вторую гонку в этом году – возможно, на укороченной конфигурации. Обсуждается возможность организации двух этапов в Саудовской Аравии. Кроме этого, не исключено, что новая трасса в Джидде примет заключительную гонку сезона, а Гран-при Абу-Даби пройдет раньше, чем планировалось.
Формула-1 пока не объявляла об изменениях в календаре.
Официальный календарь гонок второй половины сезона-2021
Гран-при Бельгии – 29 августа
Гран-при Нидерландов – 5 сентября
Гран-при Италии – 12 сентября
Гран-при России – 26 сентября
Гран-при Турции – 3 октября
Гран-при Японии – 10 октября
Гран-при США – 24 октября
Гран-при Мехико (Мексика) – 31 октября
Гран-при Сан-Паулу (Бразилия) – 7 ноября
Свободный слот – 21 ноября
Гран-при Саудовской Аравии – 5 декабря
Гран-при Абу-Даби – 12 декабря
В 2024 году Мексика может получить еще один этап Гран-при.
Комментарии 0