Росберг: «Фактически невозможно, чтобы Мик Шумахер достиг уровня Михаэля»
Шумахер попал в аварию на тренировке в Монако. Видео
Болиду Haas понадобиться замена подвески
Мик Шумахер / фото - Getty Images
Пресс-служба Формулы-1 на своей официальной страничке в Instagram опубликовала видеозапись аварии Мика Шумахера на второй практике Гран-при Монако.
Пилот Haas потерял управление во время быстрого круга и задел отбойник, повредив подвеску и пробив колесо.
Напомним, Гран-при Турции не состоится в этом году.
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