Михаэлю Шумахеру – 53! Команды Формулы-1 поздравили легендарного гонщика с днем рождения
Шумахер с большими ожиданиями подходит к сезону-2022
Мик признался, что впервые в карьере болид строят под него
Фото: Twitter Haas
Пилот Haas Мик Шумахер
оценил готовность команды к предстоящему сезону.
Слова немца приводит Autosport:
Судя по тому, что я вижу и слышу, болид выглядит очень хорошо. Так что ожидания от 2022 года у меня большие. Надеюсь, они оправдаются на трассе.
Мне всегда было интересно, как работает автомобиль Формулы-1. Я довольно сильно вовлечен в работу над болидом на предстоящий сезон. Так что есть много моментов, которые я с нетерпением жду, чтобы проанализировать на старте следующего сезона. Было очень здорово работать с командой на базе, иметь шанс внести свою лепту в то, какой я бы хотел видеть машину. Впервые автомобиль будет построен под меня.
Мик уверен, что унаследовал качества отца, Михаэля Шумахера – легенды «Королевы автоспорта».
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