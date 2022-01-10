Шумахер с большими ожиданиями подходит к сезону-2022

Фото: Twitter Haas

Пилот Haas Мик Шумахер оценил готовность команды к предстоящему сезону.



Слова немца приводит Autosport:

Мне всегда было интересно, как работает автомобиль Формулы-1. Я довольно сильно вовлечен в работу над болидом на предстоящий сезон. Так что есть много моментов, которые я с нетерпением жду, чтобы проанализировать на старте следующего сезона. Было очень здорово работать с командой на базе, иметь шанс внести свою лепту в то, какой я бы хотел видеть машину. Впервые автомобиль будет построен под меня.