Mercedes вовремя проявил хладнокровность – и Хэмилтон почти догнал Ферстаппена в борьбе за титул
Шумахер: «У Ферстаппена нет шансов на титул»
Пилот Red Bull является лидером чемпионата
Фото: AutoMotorSport Azerbaijan
Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о шансах пилота Red Bull Макса Ферстаппена выиграть титул чемпиона мира в этом сезоне. Слова немца приводит RACINGNEWS365:
«Mercedes сейчас стабильно быстрее Red Bull. Макс выкладывается на все 100 процентов, он показывает, насколько он хороший гонщик. Но в нормальных обстоятельствах у него нет шансов на титул.
Ферстаппену остается уповать на везение. Если бы ему везло по ходу сезона, то, вероятно, он уже выиграл бы титул».
За два Гран-при до конца чемпионата Ферстаппен опережает Льюиса Хэмилтона на 8 очков. После последней гонки он признался, что выиграть титул ему очень сложно.
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